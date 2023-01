A- A+

CLUBE DAS PÁS Circuito do Forró de Recife será aberto no Clube das Pás nesta sexta (13) Programação inclui Alcymar Monteiro e Raminho do Acordeon

Forró em pleno Carnaval? Como se para os dois ritmos mais pernambucanos de todos, houvesse "tempo certo" para acontecer...



Sendo assim, o Clube das Pás promove abertura do "Circuito do Forró de Recife", com programação nesta sexta-feira (13), a partir das 19h.









Por lá passam Alcymar Monteiro e Raminho do Acordeon, além da Orquestra Clube das Pás. Os ingressos custa a partir de R$ 40 (meia-entrada), na bilheteria do espaço.

SERVIÇO

Abertura do Circuito do Forró

Sexta-feira (13), no Clube das Pás, 19h



Ingressos na bilheteria do espaço

R$ 40 (meia-entrada) até 0h//R$ 80 (inteira)



Rua Odorico Mendes, 263, Camp Grande

Informações: 3223-2390





Veja também

música Shakira incendeia redes sociais com nova música dirigida a Piqué