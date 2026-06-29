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CIRCUITO FENEARTE 2026 Circuito Fenearte 2026 promove roteiros gratuitos criativos em Pernambuco; confira Programação acontece entre os dias 3 e 25 de julho e leva o público a se aproximar de artistas, artesãos, ateliês, museus e espaços de economia criativa

O Circuito Fenearte está de volta em 2026 ampliando a experiência da maior feira de artesanato da América Latina para além dos pavilhões do Centro de Convenções de Pernambuco. Entre os dias 3 e 25 de julho, o público poderá participar de 12 roteiros gratuitos que percorrem ateliês, galerias, museus, centros culturais e territórios criativos em diferentes regiões do estado, promovendo encontros com artistas, artesãos e iniciativas ligadas à economia criativa.

Com saídas do Recife, a programação contempla percursos pela capital pernambucana como, Olinda, Tracunhaém (Zona da Mata Norte), além da Usina de Arte em Água Preta (Zona da Mata Sul), Caruaru e Cachoeirinha. As atividades são gratuitas e têm vagas limitadas, com inscrições abertas sempre na segunda-feira que antecede cada roteiro, por meio dos links disponibilizados na bio do Instagram da Fenearte.

Começando nesta sexta-feira (3), a programação contará com a Rota Boa Viagem, que reúne algumas das principais galerias de arte de Pernambuco. O passeio, realizado em micro-ônibus, parte da Praça do Arsenal e visita o Instituto Marcos Hacker, a Amparo 60, que recebe a exposição "Fefa Lins – Maravilhosas Catástrofes", a Número Galeria e encerra na Christal Galeria, onde está em cartaz a mostra "Antes do Nome Há o Gesto".

No sábado (4), será a vez da Rota Tracunhaém, município reconhecido como a Capital do Artesanato em Cerâmica. Além das visitas aos ateliês locais, a programação inclui oficinas, apresentações culturais e vivências na praça central, valorizando a tradição dos mestres ceramistas da cidade.

Já no domingo (5), a Rota Santo Amaro propõe um passeio a pé por espaços onde o design e a arte contemporânea se encontram. O trajeto passa pelo Fogo Design, do artista Ramsés Marçal, pelo Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) e pela Casa Capitão, sede do Mercado Capitão. O ponto de encontro será em frente ao Cinema São Luiz.

Na segunda semana, a partir da sexta-feira (10), a Rota Cachoeirinha leva os participantes à tradicional Feira do Couro e Aço, reforçando o tema da 26ª Fenearte, "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma". O roteiro apresenta o trabalho desenvolvido pelos artesãos especializados na produção de artigos em couro. A saída será da Praça do Arsenal.

No sábado (11), a Rota Bairro do Recife promove uma caminhada por importantes pontos culturais e criativos da cidade, incluindo a Torre Malakoff, a Associação Comercial de Pernambuco, a Arte Plural Galeria, o Palazzo Itália, o ateliê do artista Marcelo Silveira, a Onze Joias, a Casa de Alzira e o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro).

A programação segue no domingo (12), com a Rota Usina de Arte, em Água Preta, onde o público poderá conhecer um dos mais importantes parques de arte contemporânea e botânica do estado. O deslocamento será realizado em ônibus, com saída da Praça do Arsenal.

A terceira semana começa na sexta-feira (17), com a Rota Várzea, que inclui visitas ao Instituto Ricardo Brennand e à Oficina Francisco Brennand, dois dos principais patrimônios culturais pernambucanos.

No dia seguinte, sábado (18), a Rota Caruaru leva os visitantes à tradicional Feira de Caruaru e ao Alto do Moura, referência nacional na produção de artesanato em barro. O passeio será realizado em ônibus, também com saída da Praça do Arsenal.

Já o domingo (19) contará com duas programações. Pela manhã, a Rota Poço da Panela percorre galerias e ateliês de artistas como Raul Córdula, Guilherme Lira (Ceramiquinho) e Edson Menezes, além da Garrido Galeria. À tarde, a Rota Olinda visita a Casa Estação da Luz, a sede da Pitombeira, o Instituto Mestre Nado e o Ateliê Iza do Amparo, com caminhada iniciada e encerrada no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa.

Encerrando o Circuito Fenearte, no sábado (25), duas rotas exploram o Centro do Recife. Pela manhã, a Rota Santo Antônio conecta espaços de criação coletiva, como o Criadouro e o Edifício Pernambuco, seguindo até o Pátio de São Pedro. À tarde, a Rota Boa Vista visita o Instituto Ploeg, a Escola de Arte Saraiva, o Ateliê Mont'Elberto, o Moita Cultural e o Novo Ateliê Coletivo, com concentração na Livraria Jardim.

26ª Fenearte – Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Com o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", a 26ª Fenearte será realizada entre os dias 8 e 19 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A feira reunirá mais de cinco mil artesãos, expositores e empreendedores do Brasil e do exterior, distribuídos em cerca de 700 espaços de comercialização. Os ingressos para a feira custam a partir de R$ 6 e estão à venda pelo site Evenyx.

Serviço

“Circuito Fenearte 2026”

Quando: de 3 a 25 de julho, com 12 roteiros gratuitos em diferentes cidades de Pernambuco

Inscrições: gratuitas, com vagas limitadas. Os links serão disponibilizados sempre na segunda-feira anterior a cada roteiro, no link da bio do Instagram @fenearte

“26ª Fenearte – Feira Nacional de Negócios do Artesanato”

Quando: de 8 a 19 de julho

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda

Horários: de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22

Ingressos: a partir de R$ 6 pelo site Evenyx

Informações: @fenearte





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