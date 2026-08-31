Seg, 31 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda31/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Resistência

Circuito realiza encenação em pontos da repressão militar na ditadura no Recife no dia 7 de setembro

Grupo de Teatro João Teimoso promove projeto com um passeio de trem pelas ruas do centro da capital pernambucana

Reportar Erro
Circuito da Memória passa por ruas do centro do Recife no dia 7 de setembroCircuito da Memória passa por ruas do centro do Recife no dia 7 de setembro - Foto: Divulgação

O Grupo de Teatro João Teimoso leva o Circuito da Memória às ruas do Centro do Recife no dia 7 de setembro, a partir das 14h.

O projeto será iniciado com um passeio de Trenzinho com encenação em vários pontos da repressão militar nos anos de chumbo da ditadura. 

O percurso sai do Ginásio Pernambucano na Rua da Aurora, passando pela Avenida Dantas Barreto, em Santo Antônio.

Leia também

• Estácio Recife oferece atendimento psicológico gratuito durante o Setembro Amarelo

• XIII Semana Municipal da Capoeira do Recife terá início nesta segunda (31) com atividades gratuitas

• Feriado de 7 de Setembro será marcado por desfile cívico-militar na Zona Sul do Recife; saiba mais

Em seguida, o grupo passará pela Casa da Cultura, que funcionava como um presídio durante o período, pela antiga Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco (Dops) e pelo antigo Quartel da 2° Companhia de Guarda do Exército.

Trem passa por pontos ligados à ditadura militar no Recife em Circuito da Memória na próxima segunda-feira (7). | Foto: Divulgação

Por fim, chegará no antigo Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi) e termina na praça do Monumento Tortura Nunca Mais com uma encenação para finalizar o momento.

Em cada local do percurso, também haverá flash de cenas com atores e atrizes do grupo.

Atores e atrizes do Grupo de Teatro João Teimoso realizam encenação no dia 7 de setembro. | Foto: Divulgação

O Circuito é aberto ao público, com a limitação de 30 passageiros en cada passeio de trem, além de convidados. As pessoas interessadas podem ir ao local ou reservar sua vaga pelo Whatsapp 81 98897-1513.

"Vamos lembrar novamente a nossa história, para que nunca mais aconteça e nossa democracia se fortaleça", diz o diretor do Grupo João Teimoso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter