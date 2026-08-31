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Resistência Circuito realiza encenação em pontos da repressão militar na ditadura no Recife no dia 7 de setembro Grupo de Teatro João Teimoso promove projeto com um passeio de trem pelas ruas do centro da capital pernambucana

O Grupo de Teatro João Teimoso leva o Circuito da Memória às ruas do Centro do Recife no dia 7 de setembro, a partir das 14h.

O projeto será iniciado com um passeio de Trenzinho com encenação em vários pontos da repressão militar nos anos de chumbo da ditadura.

O percurso sai do Ginásio Pernambucano na Rua da Aurora, passando pela Avenida Dantas Barreto, em Santo Antônio.

Em seguida, o grupo passará pela Casa da Cultura, que funcionava como um presídio durante o período, pela antiga Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco (Dops) e pelo antigo Quartel da 2° Companhia de Guarda do Exército.

Trem passa por pontos ligados à ditadura militar no Recife em Circuito da Memória na próxima segunda-feira (7). | Foto: Divulgação

Por fim, chegará no antigo Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi) e termina na praça do Monumento Tortura Nunca Mais com uma encenação para finalizar o momento.

Em cada local do percurso, também haverá flash de cenas com atores e atrizes do grupo.

Atores e atrizes do Grupo de Teatro João Teimoso realizam encenação no dia 7 de setembro. | Foto: Divulgação

O Circuito é aberto ao público, com a limitação de 30 passageiros en cada passeio de trem, além de convidados. As pessoas interessadas podem ir ao local ou reservar sua vaga pelo Whatsapp 81 98897-1513.

"Vamos lembrar novamente a nossa história, para que nunca mais aconteça e nossa democracia se fortaleça", diz o diretor do Grupo João Teimoso.

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