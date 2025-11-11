A- A+

SHOWS Circuito Verão leva diversos shows ao Cabo de Santo Agostinho; confira as atrações Cláudia Leitte, Neiff, Sheldon e Pablo estão entre os artistas confirmados

O Circuito Verão do Cabo de Santo Agostinho, no município da Região Metropolitana do Recife, marca o início da época mais quente do ano. A abertura ocorre nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14 ), com shows na Praça 9 de Julho, a partir das 18h.

Pablo, Cláudia Leitte, Neiff, Sheldon, Tayara Andreza e Lipe Lucena são algumas das atrações confirmadas. O evento conta com camarote de acessibilidade, com link para cadastro disponibilizado no Instagram da Prefeitura.

A ideia do projeto é estimular o turismo e fortalecer a economia local, gerando oportunidades de trabalho para comerciantes, artistas e empreendedores. Até janeiro, o município vai receber uma programação variada, que ocorre em várias localidade do Cabo, especialmente nas praias.



Confira a programação:

Quinta-feira (13)

Mateus Lima

PV Calado

Neiff

Lipe Lucena

DJ Deb Lima

Pablo

Sexta (14)

Sent o Samba

Sheldon

Cláudia Leitte

MC Troinha

Tayara Andreza



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também