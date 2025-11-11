Circuito Verão leva diversos shows ao Cabo de Santo Agostinho; confira as atrações
Cláudia Leitte, Neiff, Sheldon e Pablo estão entre os artistas confirmados
O Circuito Verão do Cabo de Santo Agostinho, no município da Região Metropolitana do Recife, marca o início da época mais quente do ano. A abertura ocorre nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14 ), com shows na Praça 9 de Julho, a partir das 18h.
Pablo, Cláudia Leitte, Neiff, Sheldon, Tayara Andreza e Lipe Lucena são algumas das atrações confirmadas. O evento conta com camarote de acessibilidade, com link para cadastro disponibilizado no Instagram da Prefeitura.
A ideia do projeto é estimular o turismo e fortalecer a economia local, gerando oportunidades de trabalho para comerciantes, artistas e empreendedores. Até janeiro, o município vai receber uma programação variada, que ocorre em várias localidade do Cabo, especialmente nas praias.
Confira a programação:
Quinta-feira (13)
Mateus Lima
PV Calado
Neiff
Lipe Lucena
DJ Deb Lima
Pablo
Sexta (14)
Sent o Samba
Sheldon
Cláudia Leitte
MC Troinha
Tayara Andreza
*Com informações da assessoria de imprensa.