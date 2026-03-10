A- A+

Cultura Cirque du Soleil volta ao Brasil com releitura de 'Alegría'; saiba preços Venda para público em geral começa em 31 de março; apresentações serão em São Paulo e Curitiba

O Cirque du Soleil voltará ao Brasil, após ter apresentado o espetáculo de patinação Crystal, em 2024. O show da vez é o Alegria – Um Novo dia, releitura do show que teve canção indicada ao Grammy em 1995 e ficou em cartaz até 2013. As apresentações ocorrem entre 20 de agosto e 8 de novembro em São Paulo e 19 de novembro a 13 de dezembro em Curitiba.

O show já recebeu 3,5 milhões de espectadores desde a estreia em 2019. A apresentação (bastante focada na experiência acrobática da companhia) reúne 54 artistas de 18 países, incluindo o Brasil. A tenda, onde naturalmente ocorrem as exibições do grupo, terá 51 metros de diâmetro e será montada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e no Expotrade em Curitiba.

Nas cidades, os valores vão de R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia), no setor Silver, com visão parcial; a 1.430,00 (inteira) e R$ 960,00 (meia), na chamada VIP Experience, onde há acesso aos melhores assentos da arena e outros serivços como estacionamento, coquetel, wi-fi e brinde. Para pessoas com mobilidade reduzida há valores especiais de ticket, partindo de R$ 240.

A pré-venda começa no dia 16 de março para clientes EQI Investimentos. Membros do Cirque Club (a assinatura é gratuita no site www.cirqueclub.com). A venda geral começa no dia 31 de março.

