ESPETÁCULO Cirque du Soleil retorna ao Brasil em 2026 com 'Alegría - Um Novo Dia' A nova produção atualiza a narrativa e os números acrobáticos, além de incorporar uma estética contemporânea

O Cirque du Soleil volta ao Brasil com o espetáculo Alegría - Um Novo Dia, releitura de um dos trabalhos mais conhecidos da companhia. A produção terá temporadas em São Paulo e Curitiba, com apresentações sob a Grande Tenda.

Na capital paulista, o espetáculo ficará em cartaz de 20 de agosto a 8 de novembro no Parque Villa-Lobos. Depois, a turnê segue para Curitiba, onde as sessões acontecem entre 19 de novembro e 13 de dezembro no Expotrade.

Os ingressos começam a ser vendidos neste mês de março. A pré-venda para clientes da EQI Investimentos abre em 16 de março, enquanto membros do Cirque Club terão acesso antecipado no dia 30.

A venda geral será iniciada em 31 de março, com ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e pela plataforma Eventim.

Nova versão de um espetáculo histórico

Alegría - Um Novo Dia revisita o espetáculo Alegría, apresentado pelo Cirque du Soleil entre 1994 e 2013. A montagem original foi vista por mais de 14 milhões de espectadores em 255 cidades ao redor do mundo.

A nova produção atualiza a narrativa e os números acrobáticos, além de incorporar uma estética contemporânea. A trilha sonora inclui a faixa Alegría, que recebeu indicação ao Grammy Awards após seu lançamento, em 1995, e permanece como o álbum mais vendido da companhia.

A história se passa em um reino que perdeu seu rei. Enquanto o bobo da corte tenta assumir o trono, surge um movimento que questiona a ordem existente e busca mudanças.

Estrutura da turnê

A nova versão estreou em 2019 e já passou por dez países, alcançando mais de 4 milhões de espectadores. A turnê reúne 119 profissionais, entre eles 54 artistas de 18 países.

A produção viaja com mais de duas mil toneladas de equipamentos. A estrutura da chamada Vila do Cirque du Soleil leva cerca de oito dias para ser montada e dois dias para a desmontagem. A Grande Tenda utilizada nas apresentações tem 51 metros de diâmetro e a equipe conta com mais de 1.500 peças de figurino.

Durante a temporada, a companhia mantém uma estrutura própria de bastidores, que inclui uma cozinha responsável por servir cerca de 250 refeições por dia para artistas e equipe.

Ingressos para o Cirque du Soleil no Brasil

São Paulo

Local: Parque Villa-Lobos

Temporada: 20 de agosto a 8 de novembro de 2026

Sessões: quarta e quinta às 20h; sexta às 16h e 20h; sábado às 16h e 20h (com sessões extras em datas específicas); domingo às 15h e 19h

Duração: 2h15, com intervalo de 25 minutos

Capacidade: 2.525 lugares

Curitiba

Local: Expotrade

Temporada: 19 de novembro a 13 de dezembro de 2026

Sessões: quarta e quinta às 21h; sexta às 16h e 20h; sábado às 16h e 20h (com sessões extras); domingo às 15h e 19h

Os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias oficiais e pela plataforma Eventim. Os valores do primeiro lote custam de R$ 480 (inteira) no setor Silver e podem chegar a R$ 1.430 no setor VIP Experience.

