LUTO Cissa Guimarães relembra morte do filho: ''nunca mais serei 100% feliz'' A atriz também refletiu sobre o quanto a convivência com o jovem influenciou sua forma de se relacionar com o mundo

Cissa Guimarães se emocionou ao relembrar a morte do filho caçula, Rafael Mascarenhas, durante o Sem Censura, exibido pela TV Brasil na última sexta-feira, 18. A edição especial do programa marcou o aniversário de 68 anos da artista, que falou sobre como lida com o luto desde 2010, ano em que o jovem foi atropelado no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro.

"É a pior dor do mundo. Tem dias que estou um pano de chão velho", disse. Ao comentar a expressão "superação", Cissa afirmou que não se identifica com o termo. "Tenho um coração amputado. Eu sou uma mulher amputada e tenho a certeza de que nunca mais serei 100% feliz, mas acho que posso ser 70% e vou correr pra caramba atrás disso, porque essa é minha missão aqui", declarou.

Ao longo da conversa, ela falou sobre os filhos João Velho e Tomás Velho, os netos José, Aurora e Filipa, e a importância do trabalho e dos amigos para seguir em frente. "Em nome do Rafa, para dar dignidade à vida que foi amputada tão cedo dele, preciso ser essa mulher em busca da minha felicidade."

A atriz também refletiu sobre o quanto a convivência com o jovem influenciou sua forma de sentir e se relacionar com o mundo. "Meu filho me ensinou muito durante a vida dele e ainda me ensina. Todos os dias agradeço a ele a pessoa que eu sou."

No encerramento, ela afirmou que não enxerga a experiência como uma perda. "Não perdi nada, eu só ganhei. Ganhei 18 anos do maior amor do mundo."

