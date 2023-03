Citação de Domitila a Racionais faz internautas resgatarem treta entre Mano Brown e Fred; relembre

A- A+

Ao citar uma música da banda Racionais em seu discurso de defesa pela permanência na casa, na última formação de Paredão, Domitila sem querer evocou uma treta de seu adversário Fred, jornalista e youtuber aprsentador do programa Desimpedidos com o vocalista da banda, Mano Brown. Os internautas não deixaram o fato passar batido e trouxeram o assunto de volta.



Internautas recuperaram a polêmica entre Fred e Mano. No programa "Que História É Essa Porchat?", o youtuber contou que perdeu um desafio do “Desimpedidos”, em 2017, para o então jogador do Santos Lucas Lima, criticado publicamente pelo santista Brown anteriormente.



O castigo por perder no jogo foi provocar o rapper no Instagram, deixando um comentário afrontoso. “Fiz uma rima que misturava Lucas Lima, Vila (Belmiro) e prima”, disse Fred a Porchat. Muitos adolescentes fãs do Desimpedidos passaram, então, a provocar o rapper.



Ao ler a provocação, Brown apagou o comentário de Fred e deixou um recado para ele: “Vi que você usou o meu nome em vão e envolveu a minha família. Se for brincadeira, está tudo certo. Se não for, você será cobrado”. Fred relatou o telefonema do rapper para ele. “Quando atendi, já ouvi ‘alô’ [imitando a voz grave de Brown]. E aí falei ‘vou entrar no dialeto’ e falei ‘E aí, Mano Brown, suave?’. E ele: ‘Suave é o caralho’. Nessa eu já vi que azedou e pedi para explicar. E ele falou: ‘Vai explicar nada, tio, agora eu que vou falar’. Mano, foram uns 7 minutos de ‘apavoro no telefone’, falando ‘estão achando que aqui tem comédia, otário?”, relatou.

Internautas resgataram, então, um video do próprio Brown comentando sobre o asunto, acusaram Fred de criar um estereótip racista sobre ele. O comentário foi feito no seu podcast, Mano a Mano, em que ele afirma para Gregorio Duvivier que o youtuber e Porchat o descreveram de forma racista. “O Porchat e o outro ‘malandro’ lá (Fred Bruno) falando do Brown, vejo uma atitude racista do caralho. Por quê? Porque essa coisa de colocar um cara preto, um cara pardo, como um cara violento que liga para a casa das pessoas ameaçando, é o estereótipo. O ‘prego’ [Fred] fez a brincadeira, as pessoas levaram a sério e invadiram minha rede [social]. Achei isso uma violência. E eles falam sobre minha pessoa como se eu fosse um cara perigoso”, afirmou o integrante dos Racionais MCs", criticou.

