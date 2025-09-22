A- A+

celebridades Clara Maia perde filho durante parto na noite deste domingo (21) "Uma dor que não cabe em palavras", diz o pai

Clara Maia, influenciadora de 32 anos, estava grávida de gêmeos quando passou por um parto emergencial e perdeu um dos bebês, neste domingo (21).

A informação foi à público pelo pai, André Coelho, que postou em suas redes sociais. De acordo com o casal, Túlio não sobreviveu e Theo luta pela vida por ter nascido prematuro. Eles são pais de outros gêmeos, José e João.

"Ontem a vida nos mostrou sua face mais dura e mais bonita ao mesmo tempo. Perdemos nosso pequeno Túlio, que agora descansa nos braços de Deus. Uma dor que não cabe em palavras, mas que será sempre transformada em amor e memória. Ao mesmo tempo, temos o nosso Theo, que está lutando como um verdadeiro guerreirinho para continuar conosco. Cada batida do seu coração é um milagre, cada respiração é uma vitória", postou Coelho.

"Quero enaltecer aqui a mulher incrível que tenho ao meu lado. Cada dia aumenta minha admiração e meu orgulho de você, Clara , que enfrentou cada desafio da gestação, cada medo, cada lágrima, com a força de uma verdadeira leoa. Você é a definição de coragem e amor incondicional. Peço, de coração, que todos que lerem esta mensagem elevem uma oração pelo nosso Theo. Que Deus continue sustentando sua vida e nos dê forças para atravessar este momento com fé e esperança. O céu ganhou um anjo chamado Túlio e aqui seguimos lutando pelo nosso guerreiro Theo", concluiu. "Amo nossa família e a fortaleza que criamos juntos. Obrigada por ser a melhor pessoa que podia existir pra ter ao meu lado. Com muita força, como sempre, seguiremos unidos com Túlio guiando lá de cima e Theo iluminando nossos passos aqui", respondeu Maia.

