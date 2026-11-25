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celebridades Clara Moneke nega ciúmes de Breno Ferreira após ator receber cantada de Simaria A cantora sertaneja "deu em cima" do artista após uma das apresentações deles na "Dança dos famosos"

Clara Moneke não se abalou com a cantada de Simaria em rede nacional para o seu namorado, Breno Ferreira. A cantora sertaneja azarou o galã de "Quem ama cuida" durante a penúltima apresentação dele no "Dança dos famosos", no dia 15, mas o ator repreendeu as investidas, alegando ser comprometido.

Apesar da repercussão do episódio, a atriz que vive um relacionamento com o artista afirmou que não há ciúmes entre o casal.

— É o homem mais lindo do Brasil. É Normal as pessoas se encantarem — brincou Clara, em entrevista ao UOL, antes de explicar a dinâmica de segurança entre ela e o ator — Zero ciúme. Toda relação é construída a partir de confiança. E o Breno me traz muito essa confiança.

O artista, que vive o advogado Cléber na novela das 9, por sua vez, contou como se sente ao receber cantadas enquanto está em um relacionamento:

— Eu levo como brincadeira, e a Clara também. Com essa segurança um no outro, o externo, esse terceiro elemento influencia muito menos — concluiu.

No dia 15, após Ferreira apresentar sua coreografia de samba de gafieira com a professora Jaque Paraense, Simaria, que estava na "Dança dos famosos" como jurada convidada, elogiou muito mais do que o bailado do ator.

— Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí... achei bonito esse menino! Eu tô na pista, tu tá também? — disse a cantora, em tom de flerte.

Comprometido com Clara, Breno ficou sem graça e caiu na gargalhada, mas logo acabou com as esperanças da sertaneja:

— Se tem uma coisa que eu não tô é disponível! — retrucou.

Ele e Clara Moneke estiveram juntos no desfile da Mondepars, marca de Sasha Meneghel, que aconteceu ontem (24) em São Paulo.

Além de comentarem o "climão" com Simaria e a relação de confiança entre os dois, o casal, antenado na moda, também rasgou elogios às roupas que a filha de Xuxa levou para as passarelas.

— A Sasha sempre se supera. Eu amei os recortes. Eu estou apaixonada, doida para ver, abraçar ela e parabenizar — declarou Moneke.

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