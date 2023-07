Clara Moreira e Fefa Lins assinam "Vértice", na Amparo 60

A- A+

"Vértice", de Clara Moreira e Fefa Lins, será aberta nesta quinta-feira (6) na Galeria Amparo 60 (Bairro do Recife), e segue em cartaz no espaço até agosto. Em conjunto, a dupla vai reunir - e celebrar - as aproximações, diálogos e também distanciamentos entre os trabalhos. A mostra também segue comemorativa aos 25 anos da galeria.

Tendo o desenho como principal suporte de criação, Clara e Fefa acumulam coincidências, percebidas a partir da SP-Arte feira ocorrida em 2022.



"Começamos a perceber alguns encontros entre os nossos trabalhos. As obras que estávamos apresentando lá eram autorretratos, com o corpo em destaque, o posicionamento das cabeças bem similares. Os desenhos apresentados juntos chamavam a atenção, fortaleciam um ao outro, ainda que tivessem vida própria”, lembra Clara Moreira. Pouco depois da edição da feira, os artistas foram indicados ao Prêmio Pipa 2022.

Tal qual nos trabalhos que expõem, na intimidade os artistas também têm aproximação em diáogos fecundos sobre tintas, papéis, pincéis e outras tantas misturas em seus fazeres artísticos.

“Queríamos mostrar esses diálogos, botar em evidência essas coincidências, mostrar as diferenças. Trocar figurinhas, mostrar esse encontro tão antigo”, conta Fefa.



Tanto Fefa quanto Clara já expuseram individualmente na Amparo, em 2021. Em "Vértices" els apresentam um recorte dos processos e pesquisas iniciadas após as mostras, com produções feitas no ateliê de cada um deles e que podem ganhar novas leituras sendo vistos juntos.



Trabalhos inéditos e Fenearte

Para a exposição a dupla vai apresentar 14 trabalhos, sendo parte deles inéditos. E ao longo da mostra, os artistas devem promover uma série de ativações, lembrando o papel formativo que a Amparo 60 teve ao longo desses seus 25 anos.



“Queremos promover ações, chamar o público para discutir, debater. Precisamos desses espaços na cidade”, ressalta Clara.



O primeiro evento acontece nesta sexta-feira (7), às 19h, ocasião em que será realizado um bate-papo com a curadora Clarissa Diniz.

A exposição também vai fazer parte do "Circuito Fenearte", no Centro de Convenções, em Olinda. Nesta edição, a feira vai promover um circuito com translado para levar o público para outros equipamentos culturais na cidade.



“Julho será um mês bastante movimentado, teremos também o Art-PE, no Cais do Sertão. Será maravilhoso ter uma exposição potente como essa em cartaz por aqui”, comemora a galerista Lúcia Costa Santos.

Amparo, 25 anos

Com a celebração dos 25 anos da Amparo neste 2023, o calendário da galeria pretende trazer à tona mostras que dialoguem com a trajetória do espaço.



De acordo com a galerista Lúcia Costa Santos, celebrar Fefa e Clara condiz com a ideia da agenda da Amparo para este ano. "Estamos apresentando esse percurso nas feiras que estamos participando, e, na galeria, estamos convidando artistas do nosso casting para comemorar junto com a gente. E celebrar a produção de Fefa e Clara, artista de um nova geração, nesse momento especial nos pareceu bastante pertinente”, explica.

Serviço

Exposição "Vértice"

De Fefa Lins e Clara Moreira



Quando: a partir desta sexta-feira (6), 19h

Onde: Galeria Ampro 60

Vértice

6 de julho, a partir das 19h

Visitação: De 7 de julho a 6 de agosto de 2023

Segunda a sexta, das 10h às 19h

Sábados das 10h às 15h, com agendamento prévio

Galeria Amparo 60 - No 3º andar da Dona Santa (Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-170)

