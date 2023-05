Clarice Lispector é celebrada em quadrinhos da Cepe; veja detalhes

A- A+

O Recife de Clarice Lispector - das décadas de 1920 e 1930 - vai ganhar versão em HQ a partir de citações e menções à obra da romancista ucraniana com o lançamento de "Pedra d'água", pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), neste sábado (27) no Hotel Central, Boa Vista, Centro da cidade.



Aberto ao público, o evento, marcado para as 17h, e que integra o selo Cepe HQ, traz a assinatura de Clarice Hoffmann (argumento, roteiro e pesquisa) e de Greg Vieira (ilustrações e capa).



Com 108 páginas, a obra é conduzida pela personagem Esther, pesquisadora hospedada no Hotel Central, de onde sai em busca do Recife que Clarice viu (e sentiu).





Praça Maciel Pinheiro, Rua da Imperatriz e Av. Conde da Boa Vista são alguns dos locais procurados por Esther, que percorre sobrados onde Lispector morou, refazendo caminhos e espaços por onde a escritora passou - ela morou no Recife dos 5 aos 14 anos de idade, até seguir com a família para o Rio de Janeiro.





E são exatamente as descobertas que perfazem a narrativa da HQ, que será pontuada por trechos de crônicas e referências a livros e contos de Clarice, a exemplo de "A Hora da Estrela", "Perto do Coração Selvagem" e "O Ovo e a Galinha".

Esther - Estrela

O nome Esther, a personagem que faz a narrativa da HQ, não foi escolhida à toa, já que remete ao livro "A Hora da Estrela".



Esther - que significa "estrela, o que está oculto"- veio sob inspiração da obra de Clarice publicada em 1977, horas antes da sua morte. A obra, que relata a vida de Macabeá, imigrante nordestina no Rio de Janeiro, lança reflexões sobre a condição humana.

Serviço

Lançamento da HQ "Pedra d'água", da Cepe Editora



Quando: Sábado (27), 17h

Onde: Hotel Central (Boa Vista)



Acesso gratuito



Av. Manoel Borba, 209, Boa Vista

Informações: 204-6046



Preço do livro: R$ 70

