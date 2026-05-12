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MÚSICA

"A Boca do Mundo": single da paraense Clarice Senna traz luz à ocupação de artistas PCD's na arte

Clarice lança nesta sexta (15) single que antecipa álbum homônimo

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Paraense Clarice Senna lança nesta sexta (15) single "A Boca no Mundo"Paraense Clarice Senna lança nesta sexta (15) single "A Boca no Mundo" - Foto: Maravilha Marginal

Para além do entretenimento a arte atravessa outros vias, ocupa espaços e se coloca à disposição para suprir brechas e entregar ao mundo vozes e sonoridades por vezes relegada - até ser retomada em manifestos ressoantes como o da cantora e compositora paraense Clarice Senna.

É dela o single "A Boca no Mundo", com lançamento nesta sexta-feira (15), não à toa, data em que é celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade (GAAD) - Clarice convive com a Doença de Stargardt (perda da visão central).

 

Crédito: Maravilha Marginal



A faixa antecipa álbum homônimo, que deve chegar às plataformas ainda neste mês de maio. Nele, padrões e a estética do acesso são trazidos à tona pela artista radicada em São Paulo, e que descreve o mundo por meio de seu canto, de sua voz.

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"Ouvir a obra de uma artista que tem uma deificiência visual é conhecer um som que emerge de um ponto de vista diferente do seu", ressalta Clarice.

Para Dante Ozzetti, que assina, em parceria, a produção musical e os arranjos, o single "funciona como uma sucessão de portais que revelam ritmos, harmonias e melodias submersas", características marcantes da artista, segundo ele.

Ozzetti destaca também a musicalidade amazônica contemporânea, que transporta o ouvinte para um ambiente sensorial.

"O arranjo foi desenvolvido a partir dessas intenções, buscando traduzir, nos tirmos e melodias internas, escolhas harmônicas que estruturam a composição", complementa o produtor. 
 

SERVIÇO
Lançamento do single "A Boca do Mundo", de Clarice Senna
Quando: Sexta-feira, 15 de maio
Onde: Plataformas digitais
Informações: @claricessenamultiarte

 

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