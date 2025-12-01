Seg, 01 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REGGAE

Classic Hall confirma Festival Miçanga 2026 e anuncia primeiras atrações: Edson Gomes e Dezarie

Evento retorna ao Recife no dia 30 de maio de 2026; edição de 2025 teve ingressos esgotados

Reportar Erro
Edson Gomes e Dezarie são anunciados como atrações do Festival Miçanga 2026Edson Gomes e Dezarie são anunciados como atrações do Festival Miçanga 2026 - Foto: Divulgação; Divulgação

O Classic Hall anunciou, nesta segunda (1º), a realização da edição 2026 do Festival Miçanga, marcada para 30 de maio. Após o sucesso de público neste ano, com ingressos esgotados, o evento retorna mantendo a proposta de reunir grandes nomes do reggae e da música alternativa em Olinda.

As primeiras atrações confirmadas reforçam o peso do line-up: Edson Gomes, ícone do reggae nacional, além de Dezarie, uma das vozes mais influentes do roots reggae mundial.

Leia também

• Djavan: como comprar ingressos para a turnê de 50 anos de carreira do cantor?

• João Gomes, Jota.pê e Mestrinho levam "Dominguinho" a um Classic Hall lotado

A cantora, conhecida por sua sonoridade espiritual e discursos de resistência, é apontada como um dos nomes mais aguardados pelo público. Novos artistas serão anunciados nas próximas semanas, segundo a produção do evento.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Classic Hall e na plataforma Bilheteria Digital. A organização recomenda que o público antecipe a compra, lembrando a alta procura registrada nas edições anteriores do festival.

* Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter