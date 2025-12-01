A- A+

REGGAE Classic Hall confirma Festival Miçanga 2026 e anuncia primeiras atrações: Edson Gomes e Dezarie Evento retorna ao Recife no dia 30 de maio de 2026; edição de 2025 teve ingressos esgotados

O Classic Hall anunciou, nesta segunda (1º), a realização da edição 2026 do Festival Miçanga, marcada para 30 de maio. Após o sucesso de público neste ano, com ingressos esgotados, o evento retorna mantendo a proposta de reunir grandes nomes do reggae e da música alternativa em Olinda.

As primeiras atrações confirmadas reforçam o peso do line-up: Edson Gomes, ícone do reggae nacional, além de Dezarie, uma das vozes mais influentes do roots reggae mundial.

A cantora, conhecida por sua sonoridade espiritual e discursos de resistência, é apontada como um dos nomes mais aguardados pelo público. Novos artistas serão anunciados nas próximas semanas, segundo a produção do evento.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Classic Hall e na plataforma Bilheteria Digital. A organização recomenda que o público antecipe a compra, lembrando a alta procura registrada nas edições anteriores do festival.

* Com informações da assessoria

Veja também