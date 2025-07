A- A+

JOÃO GOMES Novembro: Classic Hall confirma show do projeto "Dominguinho", com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê Ingressos para a apresentação começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (10)

O projeto "Dominguinho", idealizado por João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, confirmou a passagem por 12 cidades do Brasil. Entre elas, Olinda, que marca um retorno ao local onde o projeto começou e as músicas foram gravadas (no Sítio Histórico).



A cidade receberá o trio no dia 29 de novembro e os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (10).

Além do show no Classic Hall, o projeto "Dominguinho" encara uma maratona de apresentações. Após a estreia em São Paulo, na Casa Natura Musical, no dia 26 de maio, a turnê vai passar por São Luís, Arcoverde, Fernando de Noronha, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e novamente por São Paulo.

Com o repertório de 12 músicas, Dominguinho reúne regravações de clássicos do forró e composições autorais. Mas, para a nova temporada de shows, o grupo preparou ainda duas faixas inéditas e uma participação especial do cantor Edson Gomes.

Futuro

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê também se apresentam for do Brasil. A turnê está programada para visitar Bruxelas, Amsterdã, Paris, Barcelona, Madri, Zurique e Genebra, em 2026. Os artistas prometem levar o forró brasileiro para as plateias europeias.



Serviço

Projeto "Dominguinho", com João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Quando: 29 de novembro

Onde: Classic Hall - Olinda

Instagram: @dominguinho

