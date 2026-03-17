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SÃO JOÃO 2026 Elba, Jorge de Altinho, Flávio José e Nando Cordel comandam prévia junina no Classic Hall Prévia acontece no próximo dia 9 de maio, com ingressos disponíveis a partir de R$ 50

Para quem não abre mão da legitimidade do forró, em se tratando de festejos juninos no Nordeste, e mais precisamente em ares pernambucanos, vai se deleitar com o "Esquenta Coração", no próximo dia 9 de maio no Classic Hall.



Por lá, Elba Ramalho, Flávio José, Jorge de Altinho e Nando Cordel comandam o autêntico forrobodó, em noite dedicada ao 'dois pra lá, dois pra cá' levado pelo repertório de nomes potentes (e resistentes) do São João.







Com ingressos a partir de R$ 50, já disponíveis na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital, a festa inicia a partir das 19h.



SERVIÇO

"Esquenta Coração" - Prévia Junina com Elba Ramalho, Flávio José, Jorge de Altinho e Nando Cordel

Quando: Sábado, 9 de maio, a partir das 19h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 na bilheteria do Classic Hall , site Bilheteria Digital e nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna

Informações: (81)n 3427-7501

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