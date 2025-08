Classic Hall recebe "25 Anas", show de 25 anos de carreira de Ana Carolina

A- A+

Ana Carolina está de volta ao Recife para comemorar 25 anos de carreira. A artista mineira retorna ao palco do Classic Hall, em Olinda, no dia 11 de outubro com a turnê “25 Anas”, que passeia por diferentes fases de sua história artística.

A turnê, dirigida por Jorge Fajalla, estreou em julho no Rio de Janeiro e percorreu diversas capitais brasileiras. No palco, Ana conduz o público por uma jornada dividida em cinco atos: A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração.

“Revisitar esses 25 anos é essencial, mas também quero olhar para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos”, afirma Ana Carolina.

SERVIÇO:

“25 Anas” com Ana Carolina

Quando: 11 de outubro

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães – Olinda

Ingressos pelo site Bilheteria Digital

*Com informações da assessoria de imprensa

