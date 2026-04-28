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cinema Clássico dos anos 1980, "Curtindo a Vida Adoidado" completa 40 anos; veja como estão os atores Do estrelato consolidado a polêmicas fora das telas, protagonistas do clássico dos anos 1980 mantêm carreiras marcadas por contrastes

Quatro décadas depois de conquistar o público com humor irreverente e espírito juvenil, "Curtindo a Vida Adoidado" volta ao centro das atenções ao se aproximar de seu 40º aniversário.



Lançado em junho de 1986, o filme dirigido por John Hughes não apenas se tornou um sucesso de bilheteria, como também consolidou nomes que seguiriam trajetórias diversas em Hollywood, algumas marcadas por prestígio, outras por controvérsias.

Ao retratar um dia de fuga escolar em Chicago, a produção arrecadou cerca de US$ 70 milhões com um orçamento modesto e virou referência cultural.





A seguir, o que aconteceu com os principais nomes do elenco desde então.

Matthew Broderick



Matthew Broderick Foto: Reprodução

Protagonista do filme, Broderick tinha 23 anos quando interpretou o carismático Ferris Bueller, papel que lhe rendeu indicação ao Globo de Ouro. Ao longo das décadas, consolidou carreira no cinema, na TV e no teatro, com trabalhos como "O Rei Leão" e participações em séries populares. Mesmo com uma trajetória diversificada, o ator reconhece que o personagem segue como sua marca mais duradoura.

Mia Sara



Mia Sara Foto: Reprodução

No papel de Sloane Peterson, Mia Sara iniciou sua carreira pouco antes do filme e ganhou projeção com o sucesso. Depois, seguiu atuando em produções televisivas e cinematográficas, ainda que de forma mais discreta. Em entrevistas recentes, relembrou com entusiasmo os bastidores das filmagens, especialmente a icônica cena do desfile.

Alan Ruck



Alan Ruck Foto: Reprodução

Intérprete de Cameron Frye, o amigo inseguro de Ferris, Alan Ruck construiu uma carreira sólida ao longo dos anos. Seu papel mais recente de destaque foi na série "Succession", onde conquistou nova geração de fãs. O ator frequentemente recorda com carinho as gravações em Chicago, cidade que considera especial.

Jennifer Grey



Jennifer Grey Foto: Reprodução

Como Jeanie Bueller, Jennifer Grey viveu a irmã desconfiada do protagonista. Fora das telas, seu relacionamento com Broderick e um grave acidente de carro marcaram profundamente sua vida. No mesmo período, alcançou enorme sucesso com "Dirty Dancing". Desde então, manteve carreira ativa, com participações recentes no cinema.

Jeffrey Jones



Jeffrey Jones Foto: Reprodução

O diretor escolar Ed Rooney foi interpretado por Jeffrey Jones, que teve papéis importantes em outros filmes nos anos seguintes. No entanto, sua trajetória foi impactada por problemas legais no início dos anos 2000, quando se declarou culpado em um caso envolvendo um menor. Desde então, sua presença na indústria diminuiu significativamente.

Charlie Sheen





Charlie Sheen Foto: Reprodução

Em uma participação breve, Charlie Sheen interpretou um jovem rebelde. O papel ajudou a impulsionar sua carreira, que incluiria sucessos no cinema e na TV, como "Two and a Half Men". Nos últimos anos, o ator tem falado abertamente sobre os desafios com dependência química e o processo de reconstrução pessoal.

Cindy Pickett e Lyman Ward



Cindy Pickett e Lyman Ward Foto: Reprodução

Como os pais de Ferris, Cindy Pickett e Lyman Ward representaram a ingenuidade diante das artimanhas do filho. Ambos seguiram atuando em séries e filmes, com carreiras mais discretas, mas constantes na televisão americana.

Quarenta anos após seu lançamento, "Curtindo a Vida Adoidado" permanece como um retrato leve e irreverente da juventude, enquanto seu elenco reflete, fora da ficção, as diferentes direções que a vida pode tomar.

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