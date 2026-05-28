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MÚSICA "Clássicos do Brasil": Alcione, Seu Jorge e Spok entre as atrações do festival em novembro no Recife 2ª edição acontece no Parque Dona Lindu, com pré-venda de ingressos liberada e valores a partir de R$ 80

Com Alcione, Seu Jorge e Spok entre as atrações anunciadas, a 2ª edição do Festival Clássicos do Brasil tem data marcada para acontecer no Recife, precisamente no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, entre os dias 6 e 8 de novembro.



Por lá passam também Marcelo D2, Nando Reis, CPM22, Mundo Livre S/A e Lula Queiroga.



Os ingressos estão disponíveis em pré-venda no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 80.



Em 2025 foi na capital pernambucana que o Clássicos do Brasil foi iniciado, trazendo para Recife Raimundos, Marcelo Falcão, Vanessa da Mata e Paralamas, entre outras atrações.



A maratona por aqui aconteceu no Classic Hall, em Olinda.



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No Rio de Janeiro

Ao mesmo tempo em que Recife foi anunciada para receber a edição 2026 do evento, o Rio de Janeiro também teve sua grade de shows divulgada para o festival.



Em terras cariocas, na Marina da Glória, se apresentam Maria Bethânia, Caetano Veloso, Vanessa da Matta, Fábio Jr., Alceu Valença, Os Paralamas do Sucesso, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Pepeu Gomes, Péricles, Alexandre Pires e Ferrugem.



A maratona de shows no Rio acontece entre 28 de novembro e 6 de dezembro.



PROGRAMAÇÃO - CLÁSSICOS DO BRASIL RECIFE



Sexta-feira, 6 de novembro, às 18h30

Alcione

Seu Jorge

Marcelo D2



Sábado, 7 de novembro, às 18h30

Nando Reis

CPM22

Atração a confirmar



Domingo, 8 de novembro, às 15h

Mundo Livre S/A

Maestro Spok

Lula Queiroga Ao mesmo tempo em que Recife foi anunciada para receber a edição 2026 do evento, o Rio de Janeiro também teve sua grade de shows divulgada para o festival.Em terras cariocas, na Marina da Glória, se apresentam Maria Bethânia, Caetano Veloso, Vanessa da Matta, Fábio Jr., Alceu Valença, Os Paralamas do Sucesso, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Pepeu Gomes, Péricles, Alexandre Pires e Ferrugem.A maratona de shows no Rio acontece entre 28 de novembro e 6 de dezembro.AlcioneSeu JorgeMarcelo D2Nando ReisCPM22Atração a confirmarMundo Livre S/AMaestro SpokLula Queiroga

SERVIÇO

2ª Edição Festival Clássicos do Brasil

Quando: de 6 a 8 de novembro

Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Informações: @classicosdobrasil.festival

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