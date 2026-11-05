Clássicos do Brasil e Paggodin com Léo Santana movimentam o fim de semana em Pernambuco
Programação conta ainda com shows de Mestre Ambrósio e Don L, além de festas, teatro, exposições e estreias nos cinemas
Entre grandes encontros musicais, espetáculos teatrais e exposições, Pernambuco tem um fim de semana cheio de opções para quem quer aproveitar a programação cultural.
No Recife, o Clássicos do Brasil Festival transforma o Parque Dona Lindu em ponto de encontro para diferentes gerações, com shows de Alcione, Seu Jorge e Marcelo D2 nesta sexta-feira (6), a partir das 18h30.
No sábado (7), no mesmo horário, é a vez de Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22. Já no domingo (8), a programação começa às 15h, com Mundo Livre S/A, Maestro Spok e Lula Queiroga.
A agenda cultural segue no sábado (7), quando o rapper Don L desembarca na Concha Acústica da UFPE, às 21h, com o show do álbum "Caro Vapor II - Qual Forma de Pagamento?", dentro do Baile do Andrew.
Entre os destaques ainda tem o Paggodin, que reúne Léo Santana, Bruno Diegues, Thiago Soares e Zé Vaqueiro na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, no domingo (8), a partir das 15h.
Já a festa "50 É Pouco" reúne Sarajane, João Cavalcanti e Maestro Spok, às 16h, no Mirante do Paço para celebrar os 50 anos do bloco Eu Acho É Pouco.
O teatro e as artes circenses também ganham espaço na agenda com o 20º Festival de Circo do Brasil, que segue até domingo (8). Entre as atrações está o espetáculo "Assum Preto", de Marco Motta, com apresentações nesta sexta-feira (6) e sábado (7), às 20h, no Teatro de Santa Isabel.
O festival também apresenta a exposição "Rebuliço", em cartaz no Paço do Frevo, com visitação até 29 de novembro.
A programação conta ainda com Tirulipa e o Circo do Tirú, que segue até 26 de novembro, na área externa do Shopping Guararapes.Agora é só conferir a agenda cultural completa e escolher o que mais combina com o seu fim de semana.
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SHOWS E EVENTOS
Show Tum Pá
Quando: sexta-feira (6), às 15h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
Vintage Culture
Quando: sexta-feira (6), às 21h
Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 150, na Bilheteria Digital
Informações: @classichallpe
"Três Nordestinos"
Com Santanna, Flávio José e Targino Gondim
Quando: sexta-feira (6), às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 95, na Cecon Tickets
Informações: @santannaocantador
Festival Vitória Régia
Com Geraldinho Lins, Ilana Ventura, Dudu do Acordeon, Sambarrasta, entre outros
Quando: sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8)
Onde: Praça de Casa Forte - Av. Dezessete de Agosto, s/n, Casa Forte, Recife
Acesso gratuito
Informações: @vitoriaregiarecife
Rock de Elite
Com Mau Súbito & Plataforma
Quando: sexta-feira (6), às 21h
Onde: Downtown Pub - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, na Evenyx
Informações: (81)99821-8581
Mestre Ambrósio - 30 anos do primeiro álbum
Quando: sexta-feira (6), às 19h e sábado (7), às 18h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Miseircórida, 104, Carmo, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 90, no Sympla (dia 6 / dia 7)
Informações: @almaartecafe
Halloween Biorgia
Com os DJs Gaby Lima, Renatinho, Wild e Neguinho da Base
Quando: sexta-feira (6), às 21h
Onde: Clube dos Servidores - Rua São Francisco de Paula, 37-103, Caxangá, Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, na Meaple
Informações: @festabiorgia
Bregão da Casinha 2.0
Com Eliza Mell, Vício Louco, Nandinho Ferraz, entre outros
Quando: sábado (7), às 20h
Onde: A Casinha - Av Beberibe, 1413, Arruda, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, na Evenyx
Informações: (81) 99969-3637
MC Morena
Quando: sábado (7), às 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla
Informações: @metropolerecife
Don L - "Caro Vapor II - qual forma de pagamento?"
Quando: sábado (7), às 21h
Onde: Concha Acústica da UFPE (Campus da UFPE) - Cidade Universitária, Recife
Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla
Informações: @bailedoandrewoficial
Clássicos do Brasil Festival
Quando: de sexta-feira (6) e sábado (7), às 18h30; domingo (8), às 15h
Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos: a partir de R$ 120, na Bilheteria Digital
Programação:
Sexta-feira (6)
Alcione
Seu Jorge
Marcelo D2
Sábado (7)
Nando Reis
Humberto Gessinger
CPM 22
Domingo (8)
Mundo Livre S/A
Maestro Spok
Lula Queiroga
Informações: @classicosdobrasil.festival
"Coração Disparado", Giovani Cidreira convida Guma
Quando: Sexta (6), às 22h
Onde: Brilho Cultural - R. Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio - Recife-PE
Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no ShotGun
Quando: Domingo (8), às 18h
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE
Ingressos: com retirada antecipada no Sympla
Instagram: @giovanicidreira / @brilhocultural / @mercadoeufrasioba
Oficina de Composição e Produção Musical pelo Celular, das 14h às 18h - com Giovani Cidreira, Benke Ferraz e Guma
Quando: Sábado (7), 14h às 18h
Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE
Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no Sympla
Instagram: @giovanicidreira / @mercadoeufrasioba
De Cara Com o Samba - 8 Anos
Quando: sábado (7), às 15h
Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 35, na Bilheteria Digital
Informações: @decaracomosamba
Pagodéa - A Saideira
Quando: sábado (7), às 16h
Onde: Cálidus - Avenida Rio Branco, 66 Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 45, na Sympla
Informações: @_pagodea_
"Maluco Beleza - A Festa"
Com Durval Lelys, Olodum e Filhos de Jorge
Quando: sábado (7), às 16h
Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, s/n (próximo ao Armazém 14), Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 300, na Bilheteria Digital
Informações: @malucobelezarecife
"50 É Pouco" - Aniversário do bloco Eu Acho É Pouco
Com Sarajane, João Cavalcanti, Maestro Spok, entre outros
Quando: sábado (7), às 16h
Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75 (4º andar), Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 110, na Sympla
Informações: @euachoepouco
Fuxico Cultural
Com Mestre Marcos do Pífano, Café com Bongarbit e o espetáculo “Arreia” de Iara e Íris Campos
Quando: sábado (7), das 8h às 17h
Onde: Aldeia do Riacho – Povo Marikito Tapuyá, Escada
Acesso gratuito
Informações: @museudopovomarikito
Fervo - 8ª Edição
Com Samba do Preto Velho e os DJs 440, Sidane, Gaby Lima e Juniovei
Quando: sábado (7), às 17h
Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso na Sympla
Informações: @fervo_dosamores
Sambinha Chacon
Com Matheus Fernandes, Núzio Medeiros, Samba & Love, entre outros
Quando: sábado (7), às 17h
Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife
Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital
Informações: @sambinhachacon
Daparte
Quando: domingo (8), às 19h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Recife
Ingressos: a partir de R$ 40, na Sympla
Informações: @daparte
Paggodin - Léo Santana
Com Léo Santana, Bruno Diegues, Thiago Soares e Zé Vaqueiro
Quando: domingo (8), às 15h
Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital
Informações: @paggodin
20º Festival de Circo do Brasil - Rebuliço
Quando: até domingo (8)
Onde: Vários espaços/locais culturais no Recife
Ingressos: à venda no Sympla
Informações: @festivaldecircodobrasil
Mercado Capitão
Quando: domingo (8), das 10h às 19h
Onde: Mercado Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @mercadocapitao124
Circo do Tirú - Nordestinamente
Quando: até 26 de novembro
Onde: Área externa do Shopping Guararapes - Av. Bernardo Vieira de Melo, 302, Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Ingressos: a partir de R$ 40, no Guichê Web
Informações: @circodotiru
TEATRO
“Assum Preto”, por Marco Motta
Quando: sexta-feira (6) e sábado (7), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, na Sympla
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Rebuliço no Cabaré das Palhaças”, por Palhaças Futebol Clube
Quando: domingo (8), às 18h30
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos: a partir de R$ 10, na Sympla
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Bath-Flop”, por Barbara Probst
Quando: sábado (7) e domingo (8), às 16h
Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, na Sympla
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Festa”, por Coletivo Protagonistas
Quando: sábado (7), às 20h, e domingo às 17h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos: a partir de R$ 30, na Sympla
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Como Sobreviver à Própria Família?!”, com Flávio Andrade
Jaboatão dos Guararapes
Quando: sexta-feira (6), às 20h
Onde: Cine Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão dos Guararapes
Paudalho
Quando: sábado (7), às 20h
Onde: Cine Teatro Marco Camarotti - Rua Raul Bandeira, 162, Centro, Paudalho
Garanhuns
Quando: domingo (8), às 19h
Onde: Teatro Reinaldo de Oliveira (Sesc Garanhuns) - Rua Cônego Benígno Líra, s/n, Heliópolis, Garanhuns
Ingresso: a partir de R$ 40 (meia-entrada), no site do espetáculo
Informações: (11) 96542-9696
EXPOSIÇÃO
“As Cinco Peles - Corpo, Território, Mundo”
Quando: abertura neste sábado (7), às 15h
Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @mamamrecife
"Selva e Silva", de Roberto Ploeg
Quando: abertura neste sábado (7), às 16h
Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista
Acesso gratuito
Visitação: até 19 de dezembro; terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h
Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg
Bienal do Barro do Brasil – “Escassez e abundância: rotas de fuga”
Quando: até 28 de novembro de 2026
Onde: antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - R. Jorn. Aníbal Fernandes, Nossa Sra. das Dores, Caruaru
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h
Entrada gratuita
Informações: @bienaldobarro
"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício
Quando: até 28 de novembro
Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h
Informações: @amparosessenta
“Rebuliço”
Quando: até 29 de novembro
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça-feira a domingo, das 11h às 19h
Ingressos: a partir de R$ 5, na bilheteria do museu
Informações: @festivaldecircodobrasil
“Onde o céu e o mar se tocam”
Quando: até 10 de dezembro
Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h
Acesso gratuito
Informações: @garridogaleria | @cavegaleria
"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand
Quando: até 10 de janeiro de 2027
Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Visitação: de terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h
Ingresso: a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand
Informações: @institutorb
“Ecótono”
Quando: até 29 de janeiro de 2027
Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h
Acesso gratuito
Informações: @artepluralgaleria
CINEMA
"O Gatola Da Cartola"
O Gatola da Cartola, o felino mais animado e engraçado da literatura agora embarca numa aventura épica e hilária. Na trama, Gatola enfrenta seu maior desafio até agora no I.I.I.I. (Instituto da Instituição da Imaginação e a Inspiração limitada). Conhecido por seu jeito atrapalhado, Gatola precisa alegrar dois irmãos com dificuldade de se adaptar à nova cidade para onde acabaram de se mudar. Gabby e Sebastian conhecerão as travessuras inigualáveis e a personalidade caótica de Gatola, enquanto que, para o herói, essa missão pode ser a última chance de provar a si mesmo, com o risco de perder sua cartola mágica. Será que esse agente do caos sairá ileso das próprias tramoias?
Direção: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja
"Vicentina Pede Desculpas"
Quando um ônibus dirigido por seu filho cai de um viaduto, tirando a vida de dezenas de pessoas, Vicentina procura as famílias das vítimas para pedir desculpas, apenas para descobrir os limites do perdão. O filme estreou mundialmente na seção Plataforma do Festival de Toronto e integrou a Seleção Oficial do Festival de San Sebastián 2026.
Direção: Gabriel Martins
"Klara e O Sol"
Klara é uma Amiga Artificial que deseja apenas encontrar o lar perfeito. Quando conhece Josie, ambas imediatamente percebem uma espécie de alma gêmea uma na outra. Josie tem uma relação conturbada com a mãe e ambas sofreram grandes perdas, mas a inocência e a lealdade inabalável de Klara começam a curar a família e a trazer luz ao mundo complicado de Josie.
Direção: Taika Waitit
“Os Farofeiros 3”
A família Samepal desembarca na ilha de San Martinez, no Caribe, para uma roubada inédita. Convidados por Rocha para o casamento da filha, Anita, em um resort de luxo, Lima, Jussara e Renata descobrem que o anfitrião mentiu e reservou quartos em um hotel fajuto.
Direção: Roberto Santucci