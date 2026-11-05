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AGENDA CULTURAL Clássicos do Brasil e Paggodin com Léo Santana movimentam o fim de semana em Pernambuco Programação conta ainda com shows de Mestre Ambrósio e Don L, além de festas, teatro, exposições e estreias nos cinemas

Entre grandes encontros musicais, espetáculos teatrais e exposições, Pernambuco tem um fim de semana cheio de opções para quem quer aproveitar a programação cultural.

No Recife, o Clássicos do Brasil Festival transforma o Parque Dona Lindu em ponto de encontro para diferentes gerações, com shows de Alcione, Seu Jorge e Marcelo D2 nesta sexta-feira (6), a partir das 18h30.

No sábado (7), no mesmo horário, é a vez de Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22. Já no domingo (8), a programação começa às 15h, com Mundo Livre S/A, Maestro Spok e Lula Queiroga.

A agenda cultural segue no sábado (7), quando o rapper Don L desembarca na Concha Acústica da UFPE, às 21h, com o show do álbum "Caro Vapor II - Qual Forma de Pagamento?", dentro do Baile do Andrew.

Entre os destaques ainda tem o Paggodin, que reúne Léo Santana, Bruno Diegues, Thiago Soares e Zé Vaqueiro na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, no domingo (8), a partir das 15h.

Já a festa "50 É Pouco" reúne Sarajane, João Cavalcanti e Maestro Spok, às 16h, no Mirante do Paço para celebrar os 50 anos do bloco Eu Acho É Pouco.

O teatro e as artes circenses também ganham espaço na agenda com o 20º Festival de Circo do Brasil, que segue até domingo (8). Entre as atrações está o espetáculo "Assum Preto", de Marco Motta, com apresentações nesta sexta-feira (6) e sábado (7), às 20h, no Teatro de Santa Isabel.

O festival também apresenta a exposição "Rebuliço", em cartaz no Paço do Frevo, com visitação até 29 de novembro.

A programação conta ainda com Tirulipa e o Circo do Tirú, que segue até 26 de novembro, na área externa do Shopping Guararapes. Agora é só conferir a agenda cultural completa e escolher o que mais combina com o seu fim de semana.

SHOWS E EVENTOS

Show Tum Pá

Quando: sexta-feira (6), às 15h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

Vintage Culture

Quando: sexta-feira (6), às 21h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 150, na Bilheteria Digital

Informações: @classichallpe

"Três Nordestinos"

Com Santanna, Flávio José e Targino Gondim

Quando: sexta-feira (6), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 95, na Cecon Tickets

Informações: @santannaocantador

Festival Vitória Régia

Com Geraldinho Lins, Ilana Ventura, Dudu do Acordeon, Sambarrasta, entre outros

Quando: sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8)

Onde: Praça de Casa Forte - Av. Dezessete de Agosto, s/n, Casa Forte, Recife

Acesso gratuito

Informações: @vitoriaregiarecife



Rock de Elite

Com Mau Súbito & Plataforma

Quando: sexta-feira (6), às 21h

Onde: Downtown Pub - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, na Evenyx

Informações: (81)99821-8581

Mestre Ambrósio - 30 anos do primeiro álbum

Quando: sexta-feira (6), às 19h e sábado (7), às 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Miseircórida, 104, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 90, no Sympla (dia 6 / dia 7)

Informações: @almaartecafe

Halloween Biorgia

Com os DJs Gaby Lima, Renatinho, Wild e Neguinho da Base

Quando: sexta-feira (6), às 21h

Onde: Clube dos Servidores - Rua São Francisco de Paula, 37-103, Caxangá, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20, na Meaple

Informações: @festabiorgia

Bregão da Casinha 2.0

Com Eliza Mell, Vício Louco, Nandinho Ferraz, entre outros

Quando: sábado (7), às 20h

Onde: A Casinha - Av Beberibe, 1413, Arruda, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, na Evenyx

Informações: (81) 99969-3637

MC Morena

Quando: sábado (7), às 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 15, na Sympla

Informações: @metropolerecife

Don L - "Caro Vapor II - qual forma de pagamento?"

Quando: sábado (7), às 21h

Onde: Concha Acústica da UFPE (Campus da UFPE) - Cidade Universitária, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

Informações: @bailedoandrewoficial

Clássicos do Brasil Festival

Quando: de sexta-feira (6) e sábado (7), às 18h30; domingo (8), às 15h

Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 120, na Bilheteria Digital



Programação:

Sexta-feira (6)

Alcione

Seu Jorge

Marcelo D2



Sábado (7)

Nando Reis

Humberto Gessinger

CPM 22



Domingo (8)

Mundo Livre S/A

Maestro Spok

Lula Queiroga

Informações: @classicosdobrasil.festival

"Coração Disparado", Giovani Cidreira convida Guma

Quando: Sexta (6), às 22h

Onde: Brilho Cultural - R. Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio - Recife-PE

Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no ShotGun

Quando: Domingo (8), às 18h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE

Ingressos: com retirada antecipada no Sympla

Instagram: @giovanicidreira / @brilhocultural / @mercadoeufrasioba

Oficina de Composição e Produção Musical pelo Celular, das 14h às 18h - com Giovani Cidreira, Benke Ferraz e Guma

Quando: Sábado (7), 14h às 18h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE

Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no Sympla

Instagram: @giovanicidreira / @mercadoeufrasioba

De Cara Com o Samba - 8 Anos

Quando: sábado (7), às 15h

Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 35, na Bilheteria Digital

Informações: @decaracomosamba

Pagodéa - A Saideira

Quando: sábado (7), às 16h

Onde: Cálidus - Avenida Rio Branco, 66 Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 45, na Sympla

Informações: @_pagodea_

"Maluco Beleza - A Festa"

Com Durval Lelys, Olodum e Filhos de Jorge

Quando: sábado (7), às 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, s/n (próximo ao Armazém 14), Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 300, na Bilheteria Digital

Informações: @malucobelezarecife

"50 É Pouco" - Aniversário do bloco Eu Acho É Pouco

Com Sarajane, João Cavalcanti, Maestro Spok, entre outros

Quando: sábado (7), às 16h

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75 (4º andar), Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 110, na Sympla

Informações: @euachoepouco

Fuxico Cultural

Com Mestre Marcos do Pífano, Café com Bongarbit e o espetáculo “Arreia” de Iara e Íris Campos

Quando: sábado (7), das 8h às 17h

Onde: Aldeia do Riacho – Povo Marikito Tapuyá, Escada

Acesso gratuito

Informações: @museudopovomarikito

Fervo - 8ª Edição

Com Samba do Preto Velho e os DJs 440, Sidane, Gaby Lima e Juniovei

Quando: sábado (7), às 17h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso na Sympla

Informações: @fervo_dosamores

Sambinha Chacon

Com Matheus Fernandes, Núzio Medeiros, Samba & Love, entre outros

Quando: sábado (7), às 17h

Onde: Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Ingressos: a partir de R$ 90, na Bilheteria Digital

Informações: @sambinhachacon

Daparte

Quando: domingo (8), às 19h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Recife

Ingressos: a partir de R$ 40, na Sympla

Informações: @daparte

Paggodin - Léo Santana

Com Léo Santana, Bruno Diegues, Thiago Soares e Zé Vaqueiro

Quando: domingo (8), às 15h

Onde: Área Externa do Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital

Informações: @paggodin



20º Festival de Circo do Brasil - Rebuliço

Quando: até domingo (8)

Onde: Vários espaços/locais culturais no Recife

Ingressos: à venda no Sympla

Informações: @festivaldecircodobrasil

Mercado Capitão

Quando: domingo (8), das 10h às 19h

Onde: Mercado Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @mercadocapitao124

Circo do Tirú - Nordestinamente

Quando: até 26 de novembro

Onde: Área externa do Shopping Guararapes - Av. Bernardo Vieira de Melo, 302, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos: a partir de R$ 40, no Guichê Web

Informações: @circodotiru



TEATRO

“Assum Preto”, por Marco Motta

Quando: sexta-feira (6) e sábado (7), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, na Sympla

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Rebuliço no Cabaré das Palhaças”, por Palhaças Futebol Clube

Quando: domingo (8), às 18h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 10, na Sympla

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Bath-Flop”, por Barbara Probst

Quando: sábado (7) e domingo (8), às 16h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20, na Sympla

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Festa”, por Coletivo Protagonistas

Quando: sábado (7), às 20h, e domingo às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30, na Sympla

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Como Sobreviver à Própria Família?!”, com Flávio Andrade

Jaboatão dos Guararapes

Quando: sexta-feira (6), às 20h

Onde: Cine Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão dos Guararapes



Paudalho

Quando: sábado (7), às 20h

Onde: Cine Teatro Marco Camarotti - Rua Raul Bandeira, 162, Centro, Paudalho



Garanhuns

Quando: domingo (8), às 19h

Onde: Teatro Reinaldo de Oliveira (Sesc Garanhuns) - Rua Cônego Benígno Líra, s/n, Heliópolis, Garanhuns



Ingresso: a partir de R$ 40 (meia-entrada), no site do espetáculo

Informações: (11) 96542-9696





EXPOSIÇÃO

“As Cinco Peles - Corpo, Território, Mundo”

Quando: abertura neste sábado (7), às 15h

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Informações: @mamamrecife



"Selva e Silva", de Roberto Ploeg

Quando: abertura neste sábado (7), às 16h

Onde: Instituto Ploeg - Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista

Acesso gratuito

Visitação: até 19 de dezembro; terças, quartas, sextas e sábados, das 9h às 16h; quintas-feiras, das 9h às 17h

Informações: @atelier_ploeg // @institutoploeg

Bienal do Barro do Brasil – “Escassez e abundância: rotas de fuga”

Quando: até 28 de novembro de 2026

Onde: antigo galpão da Fábrica Caroá, no complexo do Armazém da Criatividade - R. Jorn. Aníbal Fernandes, Nossa Sra. das Dores, Caruaru

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Informações: @bienaldobarro

"A Dança Matemática das Cores", de José Patrício

Quando: até 28 de novembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley, 187 (3º andar da Dona Santa), Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

“Rebuliço”

Quando: até 29 de novembro

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça-feira a domingo, das 11h às 19h

Ingressos: a partir de R$ 5, na bilheteria do museu

Informações: @festivaldecircodobrasil

“Onde o céu e o mar se tocam”

Quando: até 10 de dezembro

Onde: Galeria Garrido - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte, Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Acesso gratuito

Informações: @garridogaleria | @cavegaleria

"Degas/Borges" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: até 10 de janeiro de 2027

Onde: Pinacoteca do Instituto Ricardo Brennand – Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Visitação: de terça e quarta, das 13h às 17h; quinta a domingo, das 10h às 17h

Ingresso: a partir de R$ 30, disponíveis diretamente na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand

Informações: @institutorb

“Ecótono”

Quando: até 29 de janeiro de 2027

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h

Acesso gratuito

Informações: @artepluralgaleria





CINEMA

"O Gatola Da Cartola"

O Gatola da Cartola, o felino mais animado e engraçado da literatura agora embarca numa aventura épica e hilária. Na trama, Gatola enfrenta seu maior desafio até agora no I.I.I.I. (Instituto da Instituição da Imaginação e a Inspiração limitada). Conhecido por seu jeito atrapalhado, Gatola precisa alegrar dois irmãos com dificuldade de se adaptar à nova cidade para onde acabaram de se mudar. Gabby e Sebastian conhecerão as travessuras inigualáveis e a personalidade caótica de Gatola, enquanto que, para o herói, essa missão pode ser a última chance de provar a si mesmo, com o risco de perder sua cartola mágica. Será que esse agente do caos sairá ileso das próprias tramoias?

Direção: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja

"Vicentina Pede Desculpas"

Quando um ônibus dirigido por seu filho cai de um viaduto, tirando a vida de dezenas de pessoas, Vicentina procura as famílias das vítimas para pedir desculpas, apenas para descobrir os limites do perdão. O filme estreou mundialmente na seção Plataforma do Festival de Toronto e integrou a Seleção Oficial do Festival de San Sebastián 2026.

Direção: Gabriel Martins

"Klara e O Sol"

Klara é uma Amiga Artificial que deseja apenas encontrar o lar perfeito. Quando conhece Josie, ambas imediatamente percebem uma espécie de alma gêmea uma na outra. Josie tem uma relação conturbada com a mãe e ambas sofreram grandes perdas, mas a inocência e a lealdade inabalável de Klara começam a curar a família e a trazer luz ao mundo complicado de Josie.

Direção: Taika Waitit



“Os Farofeiros 3”

A família Samepal desembarca na ilha de San Martinez, no Caribe, para uma roubada inédita. Convidados por Rocha para o casamento da filha, Anita, em um resort de luxo, Lima, Jussara e Renata descobrem que o anfitrião mentiu e reservou quartos em um hotel fajuto.

Direção: Roberto Santucci

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