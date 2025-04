A- A+

CLÁSSICOS DO BRASIL Maria Rita abrilhanta Dia do Samba no Festival Clássicos do Brasil, neste domingo (13) Maratona de shows do festival, que estreia no Recife, começa nesta quinta (10) com os ritmos pernambucanos de Spok, Academia da Berlinda e do Maracatu Nação Pernambuco

Maria Rita tem uma relação longínqua com o Recife. Literalmente foi aqui que ela começou sua caminhada. A curiosidade veio à tona em entrevista à Folha de Pernambuco, quando questionada sobre a conexão que tinha com a capital pernambucana.

“Soube por uma amiga em comum minha, e de minha mãe, que comecei a andar aí.

Creio que minha relação seja absolutamente afetiva, desde meus primeiros passos da vida”.

Outras andanças também reforçam a afetividade da filha de Elis Regina pelas bandas de cá: em 2012, no D. Lindu, em Boa Viagem, a turnê “Viva Elis” foi memorável.



“O público mostrou a que veio, cantou músicas consideradas ‘lado b’ do repertório de minha mãe”, conta ela, complementando ainda sobre seus carnavais pernambucanos, “sempre intensamente encantadores”.









Ela estará à vontade, portanto, neste domingo (13) ao subir ao palco do Classic Hall, em Olinda, na primeira edição do Festival Clássicos do Brasil - com início nesta quinta-feira (10) ao som da Spok Frevo Orquestra, Academia da Berlinda e do Maracatu Nação Pernambuco.



Spok é uma das atrações dest quinta (10) na abertura do Festival | Crédito: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

A maratona de shows segue amanhã, sábado e domingo mesclando ritmos que passam por Mundo Livre SA, Raimundos, Charlie Brown Jr. e Marcelo Falcão (“Dia do Rock”) e por Vanessa da Mata, Samuel Rosa e Paralamas do Sucesso (“Dia do Pop”).



No derradeiro dia, o do samba, repiques e tamborins dão o tom para Maria Rita, Alcione e Diogo Nogueira.



“ 'Reza', 'O Que É O Amor' e 'Tá Perdoado', entre outros, graças a Deus e aos orixás”, ressalta ela, sobre músicas que não podem faltar em seus shows. “E o samba que nunca saiu do meu repertório é ‘Cara Valente’”, complementa.







"Público nunca foi bobo"

Na contramão de uma sequência de festivais que, País afora, foram suspensos/cancelados, sobretudo no último ano, o Clássicos do Brasil chega imprimindo diversidade de ritmos e prezando por nomes consolidados na música, tal qual Maria Rita que, ao ser perguntada sobre o assunto, afirmou que

“(...) há o mercado da música e do entretenimento e o mercado dos festivais. Não entendo como regra um festival vir com artistas e ritmos atemporais. E percebo também que o público, que nunca foi bobo, sabe bem distinguir ditas propostas.



Vale lembrar, sempre, que música e entretenimento são, digamos, contratos financeiros, e cada um sabe onde aperta o próprio calo”, opina ela, que do cantar ao sorrir, orgulha-se em ser filha da maior de todas, Elis.



“Orgulho do legado de minha mãe, simples assim”, finaliza.

O Festival

O primeiro dia do festival, nesta quinta (10), o acesso é gratuito (bilheteriadigital/classicosdobrasil).



Em clima de ritmos pernambucanos o Festival Clássicos do Brasil é apresentado pela Petrobras e Ministério da Cultura, sob incentivo da Lei Nacional de Incentivo à Cultura.



O formato, que já acontece no Rio de Janeiro, estreia por aqui sua terceira edição, a primeira no Nordeste.



E o maracatu rural de baque solto - Patrimônio Vivo do Estado - ganha protagonismo com apresentações no decorrer dos três dias.



Já o Cambinda Brasileira, de Nazaré da Mata, Mata Norte pernambucana, também participa dos cortejos. Társio Alves assina fotografia do grupo em exposição que ficará à mostra durante a festa.



A Orquestra de Frevo do Babá e passistas da Cia. Mariangela Valença integram, ainda, as atrações locais da festa, que chega ao Recife neutro em emissões de carbono, tal qual acontece em eventos da realizadora Peck.



Programação

Quinta-feira (10)

20h - Maracatu Nação Pernambuco

21h30 - Spok Frevo

23h - Academia da Berlinda



Sexta-feira (11)

20h30 - Mundo Livre S/A

22h - Raimundos

23h30 - Marcão Brito & Thiago Castanho e Charlie Brown Jr.

0h - Marcelo Falcão

A cantora Vanessa da Mata é uma das atrações deste sábado (12) no Festival | Crédito: Priscila Prade

Sábado (12)

20h - Paralamas do Sucesso

22h - Vanessa da Mata

0h - Samuel Rosa

Diogo Nogueira é uma das atrações deste domingo (13) no Festival | Filipe Araújo

Domingo (13)

17h - Alcione

19h - Maria Rta

21h - Diogo Nogueira



Serviço

Festival Clássicos do Brasil

Quando: desta quinta (10) até domingo (13)

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de 120 no classicosdobrasilfestival.com.br, bilheteria da casa, Esposende dos shoppings Tacaruna e RioMar, e quiosque Bilheteria Digital (Shopping Recife)

