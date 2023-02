A- A+

Bairro do Recife Clássicos do Carnaval pernambucano no Polo Arsenal na noite desse Sábado de Zé Pereira Banda de Pau e Corda, Antônio Nóbrega, Gonzaga Leal e Chico César fizeram shows

O Carnaval do Polo do Arsenal, nesse Sábado de Zé Pereira (18), foi de clássicos da folia pernambucana, música popular brasileira e muito lirismo.



No palco, se apresentaram o paraibano Chico César, que fechou a noite, depois dos shows dos pernambucanos Antônio Nóbrega e Gonzaga Leal, além da Banda de Pau e Corda.



Veja imagens:

Veja também

Miami Visitante de feira de arte nos EUA quebra escultura de Koons avaliada em US$ 42 mil; vídeo