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Streaming Clássicos do cinema pernambucano chegam remasterizados à Netflix "Baile Perfumado", "Cinema, Aspirinas e Urubus", "Baixio das Bestas" e "Boi Neon" estreiam no catálogo da plataforma

A Netflix ampliou a presença do cinema pernambucano no seu catálogo. Chegaram à plataforma, nesta sexta-feira (25), quatro filmes produzidos no estado e celebrados mundialmente.

Entre as estreias, estão os clássicos “Baile Perfumado” (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas; “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005), de Marcelo Gomes; e “Baixio das Bestas” (2006), de Cláudio Assis.

Esses longas-metragens chegam em versões inéditas remasterizadas em 2K. Completa a lista de estreias “Boi Neon” (2015), de Gabriel Mascaro, disponível em sua versão original também em 2K.



“O cinema pernambucano é reconhecido por sua força autoral, e estas quatro obras são peças fundamentais na construção de sua identidade nas últimas décadas”, aponta Barbara Adams, Líder de Licenciamento na Netflix Brasil, em comunicado enviado à imprensa.

Licenciadas pela distribuidora Imovision, as obras se juntam a outros exemplares do cinema pernambucano que já estavam no catálogo da Netflix, como o indicado ao Oscar “O Agente Secreto” (2025), de Kleber Mendonça Filho, e “Tatuagem” (2013), de Hilton Lacerda.

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