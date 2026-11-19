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LANÇAMENTO Claudette Soares se despede com disco inédito e deixa uma última lição sobre o tempo Lançado horas depois da morte da cantora, aos 91 anos, "O Mundo é Ruim pra Quem Não Sabe Esperar" reúne composições inéditas e encontros de diferentes gerações

Claudette Soares passou a vida cantando o presente. Na sexta-feira, 13 de novembro, quando seu novo álbum chegou às plataformas digitais, a cantora já não estava aqui para ouvi-lo. Ela havia ido dormir na noite anterior e não acordou.

Aos 91 anos, depois de 81 dedicados à música, deixou como última obra um disco que, por uma dessas coincidências difíceis de explicar, parece guardar muito de sua maneira de encarar a existência: com humor, curiosidade e, sobretudo, paciência.

“O Mundo é Ruim pra Quem Não Sabe Esperar” é o primeiro álbum inteiramente formado por canções inéditas de sua discografia, iniciada em 1958. Um trabalho que chega ao público atravessado pela ausência de sua intérprete, mas também pela presença viva de suas escolhas, de sua voz e de sua personalidade.

A frase que batiza o álbum era uma das tiradas recorrentes de Claudette. Não foi criada para uma campanha ou pensada como conceito de lançamento: nasceu de seu repertório cotidiano de observações, daquelas que misturavam ironia e sabedoria sem fazer alarde.

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, no dia 11 de novembro (véspera de sua partida), Claudette explicou a origem da máxima com a simplicidade de quem conhecia bem o assunto: “Porque tudo na minha vida eu tive que esperar”.

A espera, no entanto, nunca significou ficar parada. “Você espera com aquela consciência, né? Pode demorar, mas vem a coisa certa. E você vai fazendo outras coisas.”

A hora de um disco só de inéditas

Idealizado por Marcus Preto e produzido por ele ao lado de Thiago “Big” Rabello, o álbum nasceu de uma ideia que demorou décadas para encontrar sua ocasião.

Desde o início da carreira, Claudette gravou novidades, mas elas costumavam dividir espaço com repertórios já conhecidos.

A lógica comercial das gravadoras, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, não favorecia discos inteiros de músicas desconhecidas. Para uma intérprete que não compunha, depender de repertório inédito também significava esperar que compositores estivessem dispostos a escrever e entregar canções.

“Eu precisava de alguém que tivesse uma ideia”, contou. Para ela, a hora certa chegou com o projeto de Marcus Preto, que reuniu autores de diferentes gerações e linguagens em torno de sua maneira particular de cantar.

O resultado não é um exercício de nostalgia nem uma tentativa de atualizar artificialmente uma artista histórica. É um disco interessado na música que continua sendo feita.

A faixa de abertura, “Cheguei no Ponto”, sintetiza essa ideia. Com letra de Zélia Duncan e música de Ana Costa, a canção parte justamente da frase-título para pensar a espera como movimento. Claudette reconheceu de imediato a intenção: “Ela entendeu perfeitamente”.

O álbum também passa pelo samba-canção, pela balada, pela bossa e por arranjos de acento jazzístico, sem se prender a uma única moldura.

Ouvidos atentos a outras gerações

A lista de compositores revela a amplitude do projeto. Marcos Valle, parceiro de Arnaldo Antunes em “Viva”, aparece também ao lado de Tim Bernardes em “Batuque Bom”, com participação de Maria Gadú.

Joyce Moreno assina a letra de “Esquecível”, sobre melodia inédita de João Donato. Nando Reis escreveu “Natural” para a voz de Claudette, sobre música de Zé Renato.

Leoni comparece com “A Vida é Bem Maior”, acompanhada pelo piano de Debora Gurgel. Há ainda “Bem Feliz”, de Ronaldo Bastos e Zé Manoel, e “O que Aconteceu”, composição de Thalma de Freitas.

As participações vocais ampliam a conversa entre tempos e repertórios. Thalma de Freitas, Maria Gadú e o jovem Joaquim dividem faixas com Claudette.

Guilherme Arantes, por sua vez, canta e toca piano em “O Prazer de Viver para Mim é Você”, composição que escreveu especialmente para ela e que já havia sido lançada como single em 2024.

Curiosamente, Claudette só descobriu parte desses encontros, durante a audição do disco, no dia 10 de novembro. Marcus Preto organizou as participações como surpresa. “Eu gravei tudo. Pra mim, o disco ia ser sozinha”, contou, divertida, ao descobrir as vozes que haviam sido acrescentadas.

A confiança no produtor foi decisiva. Claudette reconhecia nele a capacidade de escolher repertórios que dialogassem com sua identidade artística.

“Quando ele chega a pedir uma música pra um compositor, ele sabe que vai me tocar, porque ele sabe como eu sou como cantora.”

Também fez questão de destacar o valor afetivo desse processo: “Isso é que é o mais importante, né? [...] É muito difícil você encontrar pessoas que amem o teu trabalho”.

Uma carreira sem medo de mudar de assunto

A disposição para acolher novidades acompanha Claudette desde muito antes deste álbum. Nascida no Rio de Janeiro (RJ), começou profissionalmente aos dez anos, em programas infantis de rádio.

Na trajetória, passou pelo baião – período em que ganhou o apelido de Princesinha do Baião de ninguém menos que o Rei, Luiz Gonzaga –, aproximou-se da bossa nova e participou da efervescência musical que levou o movimento a São Paulo.

Também gravou repertórios de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Taiguara e Roberto Carlos, muitas vezes quando esses compositores ainda estavam construindo seus caminhos.

A cantora lembrou, na conversa, que sofreu preconceito por transitar entre estilos e por apostar em artistas que nem sempre eram aceitos pela crítica ou pelo mercado. Sua resposta foi seguir adiante. “A minha vingança é estar viva”, disse, recuperando outra de suas frases.

A irreverência não escondia uma convicção: a de que uma intérprete precisa reconhecer seus limites, mas não deve transformar o passado numa prisão.

“Eu respeito demais o meu passado. Mas eu não vou...”, afirmou, antes de defender a importância de permanecer aberta ao que surge. “É muito ruim você ficar sempre fazendo a mesma coisa."



Seu interesse pela música começava pela melodia, explicou, e depois chegava à letra. “A música pra mim é o primeiro tópico porque eu sou um músico, né? Apesar de não ser. A minha cabeça é de músico.”

Essa curiosidade também aparecia quando falava de gêneros que não faziam parte de seu repertório. Gostava de funk, admirava o frevo e não descartava a possibilidade de experimentar outras sonoridades.

Não se tratava de cantar qualquer coisa a qualquer custo, mas de encontrar um caminho coerente com sua voz. “Cada um tem o seu estilo”, observou.

O que fica quando a voz se cala

Gravado em São Paulo (SP), entre junho de 2025 e agosto de 2026, o álbum reúne uma banda formada por Debora Gurgel, Salomão Soares, Fabio Sá, Conrado Goys e Big Rabello, além de participações instrumentais de Filipe Coimbra e Will Bone.

A produção organiza repertórios diversos sem apagar a marca de uma cantora que construiu sua identidade justamente na liberdade de circular.

Na entrevista, Claudette falava também de um show que imaginava fazer com as músicas novas. Queria que fosse dançante, popular e agradável.

Estava animada com a possibilidade de levar o repertório aos palcos, inclusive ao Nordeste, região pela qual demonstrava carinho e de onde guardava boas lembranças. Ao se despedir, mandou um beijo aos pernambucanos e disse que esperava voltar para apresentar o disco.

Esse encontro não acontecerá. A partida de Claudette, poucas horas antes do lançamento, mudou a escuta do álbum e deu outro peso às palavras que ela havia escolhido para nomeá-lo.

Não é preciso transformar a coincidência em profecia nem atribuir à cantora uma despedida que ela não planejou. Basta ouvir o que deixou: nove canções que testemunham uma artista ainda interessada em descobrir, experimentar e conversar com seu tempo.

Na última resposta da entrevista, depois de brincar sobre a demora para realizar o projeto, Claudette retomou a frase que agora dá título ao disco: “Viu como é bom esperar? Viu como o mundo é ruim pra quem não sabe esperar? Eu esperei aí, tá vendo?” O álbum chegou. Ela não pôde acompanhá-lo, mas sua voz permanece nele, no presente... e permanecerá.

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