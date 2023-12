Claudia Alencar está infectada com superbactéria Staphylococcus aureus; entenda

A- A+

A atriz Claudia Alencar está internada desde o último domingo (17) na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, em estado grave, após ser diagnosticada com infecção bacteriana. O quadro é consequência de uma cirurgia na coluna feita há mais ou menos um mês. Neste domingo (24), Claudia passa por nova cirurgia para tratar da ferida operatória que causou a infecção e para que os médicos identifiquem a bactéria. Um tipo, porém, já foi identificado: Staphylococcus aureus.

Esse microrganismo pode provocar quadros de pneumonia e infecções cardíacas. A transmissão da bactéria ocorre por contato e, normalmente, está presente na pele sem causar grandes problemas. A complicação acontece quando há um ferimento, permitindo a entrada da bactéria no organismo e, por consequência, a infecção em outros órgãos —ao se espalhar pela corrente sanguínea, a bactéria pode chegar aos ossos, pulmão ou coração.

Algumas cepas desenvolveram resistência a antibióticos, motivo pelo qual o microrganismo é referido como uma superbactéria, o que pode dificultar o tratamento em alguns casos.

De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, Cláudia está bem inchada e a nova cirurgia deve trazer novas informações sobre seu estado de saúde. Ainda segundo a assessoria, o quadro é grave mas estável.

Entenda o caso

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, foi internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio no último domingo (17) e diagnosticada com infecção bacteriana. O filho de Claudia, Yann Hatchuel, disse em entrevista à coluna Play que a atriz fez uma cirurgia na coluna há pouco mais de um mês e foi para o hospital após sentir dores intensas. Ela está internada na UTI e faz tratamento intravenoso com antibiótico. Ele contou ainda que a recuperação tem sido lenta.

"O braço está muito inchado, ela está muito inchada. O estado não está legal. Eu estou vendo exames, a gravidade... Tentando ver se dá para ir para o Rio, moro em Los Angeles. Na correria e no estresse, vendo o que dá para fazer. Fico em contato com os amigos dela. Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave. Ela não está bem", disse ele à coluna.

