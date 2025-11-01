A- A+

MÚSICA Claudia Leitte apresenta ato um do projeto audiovisual "Especiarias", no Recife; veja vídeo A artista também anunciou a data do segundo ato do sétimo álbum de estúdio

A cantora Claudia Leitte estreou a primeira parte do inédito projeto audiovisual "Especiarias", no Recife, neste sábado (1°). A exibição de três videoclipes e do curta-metragem aconteceu no cinema do Shopping Rio Mar, reunindo fãs, convidados e imprensa.

No início de outubro, Claudia compartilhou o primeiro ato de "Especiarias", o sétimo álbum de estúdio da cantora. Dentre as quatro faixas antecipadas, três ganharam um clipe. O lançamento do audiovisual nas plataformas digitais foi dividido em três partes - uma para cada música.

Nesta terça-feira (4), ‘’A Chave’’ inaugura a sequência de lançamentos do audiovisual, sucedida de “Se Um Dia Chorei”, na quinta (6), enquanto “Especiarias” chega na terça-feira (11) - todos estreiam às 13h. No mesmo dia da estreia do videoclipe da faixa-título, o curta-metragem será disponibilizado por Claudia Leitte, às 21h.

As três músicas foram gravadas em plano sequência como um único videoclipe, que refaz trajetória da artista de forma lúdica - sem cortes na versão completa. Cada faixa ganha uma particularidade, mas segundo Claudia ‘’são três clipes que, juntos, formam uma história sobre conhecer sua essência’’.

Depois da exibição dos videoclipes, Claudia Leitte surpreendeu o público com uma audição inédita do segundo ato de "Especiarias". A cantora performou uma série de faixas novas que chegam nas plataformas digitais no dia 13 de novembro, às 21h, incluindo a "música do Carnaval", como ela expressou no evento.

Na última sexta-feira (31), Claudia esteve no Teatro Guararapes com a turnê ‘’Intemporal’’, apresentando um show acústico repleto de homenagens. No repertório reúne releituras da música popular brasileira, além sucessos como ''Amor Perfeito'' e ''Bola de Sabão''. Na ocasião, Claudia Leitte também convidou ao palco Augusto Silva e Dorgival Dantas, além da Musa do brega pernambucano, a cantora Priscila Senna.

