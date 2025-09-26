A- A+

MÚSICA Claudia Leitte cita "contradição" entre ser evangélica e cantar no carnaval: "Negócio muito doido" Cantora afirma que se questiona, a todo momento, sobre relação entre a própria religião e o trabalho nos trios elétricos durante a folia

A cantora Claudia Leitte falou, pela primeira vez, sobre o motivo de continuar cantando no carnaval mesmo após a sua conversão religiosa ao cristianismo neopentecostal. Evangélica desde 2012 ("Sou crente, crente mesmo", ela já disse), a artista de 45 anos admitiu, em entrevista ao podcast Flow, que se indaga sobre o assunto a todo momento, já que existe uma "contradição" aparente, como reconhece.

Na ocasião, Claudia Leitte citou o colega Xanddy que igualmente se converteu à religião, junto à dançarina Carla Perez, com quem é casado ao ressaltar que hoje não tem mais pudor em trabalhar com o carnaval. "Já existiu uma contradição na minha cabeça. É um questionamento massa para si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé. Xanddy é cristão", reforçou ela.



Claudia Leitte frisou que nunca gostou de falar muito sobre o tema. Na visão da cantora, ela não acha que existe uma impressão geral de que sua fé é menor que a de outras pessoas. "Minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Eu amo o próximo. Quando estou lá em cima do trio elétrico, eu amo aquela galera. A doutrina e os dogmas são das pessoas. Eu já tenho essa consciência", concluiu Claudia Leitte.

Ela continuou: ""É um negócio muito doido, porque isso é deste tempo e eu sou cristã há muito mais tempo. Me questiono o tempo todo. Carla Perez também é cristã, e tem uma galera que se converteu ao cristianismo", afirmou.

Veja também