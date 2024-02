Claudia Leitte é criticada por mudar letra de "Caranguejo" para não saudar Iemanjá

A- A+

A cantora Claudia Leitte foi criticada nas redes sociais após surgir, em um vídeo, modificando a letra da música "Caranguejo", um de seus maiores sucessos. A gravação é um recorte do "DVD AxeMusic - Ao Vivo em Recife", lançado em 2014. No show, a cantora altera verso da música, criada em parceria com o grupo Babado Novo, sua antiga banda, substituindo o trecho que fala de Iemanjá, orixá das religiões de matriz africana, por "Só louvo meu rei Yeshua".

“Só louvo meu Rei Yeshua”



Claudia Leite simplesmente mudou a letra para não saudar Yemanjá. pic.twitter.com/TASUGA76tV — Africanize (@africanize_) February 13, 2024

Na versão original, a canção diz: "Maré ta cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá". Claudia, que já se declarou cristã neopentecostal, alterou a frase para fazer referência à própria religião, usando o termo "Yeshua", nome de Jesus em hebraico.

Nas redes, o vídeo e a mudança na letra geraram críticas. "Mas o dinheiro do Axé ela não abre mão de nenhum centavo. Demonizar as coisas "do mundo" ok, mas abrir mão do conforto que esse mundo proporciona, jamais", criticou um internauta, no X (Twitter).

Já os fãs da cantora defenderam o posicionamento dela. "Quando falamos em respeitar a diversidade temos que respeitar até mesmo aquilo que não nos representa. Ela é baiana, cantora, artista e cristã. Ela tem o direito de cantar o ritmo que a representa e tem o direito de professar a fé em que crê. Não há desrespeito, há diversidade!", escreveu outro usuário da rede.

