Claudia Leitte revela ter descoberto sofrer de TDAH depois dos 40 anos

A cantora Claudia Leitte revelou recentemente que foi diagnosticada com TDAH, sigla para "transtorno do déficit de atenção com hiperatividade", após os 40 anos de idade.

"Meu diagnóstico [...] depois dos 40, de TDAH. Vocês talvez não saibam disso. Eles me diagnosticaram. Eu já tinha uma desconfiança, óbvio porque a gente começa a criar rituais, a se conhecer e vai percebendo que tem que fazer uns caminhosa assim (...) Eu realmente estou ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo" contou a cantora em entrevista ao podcast PodPeople.

O TDAH é um transtorno considerado muito comum no Brasil, com mais de 2 milhões de casos por ano no país. A condição é identificada com mais frequência durante a infância até os 12 anos de idade, porém, ela também pode afetar adultos.

Neles, os principais sintomas têm relação com o não acompanhamento dos estudos na faculdade, mudança de emprego a todo momento por sentirem dificuldade de realizar atividades, como relatórios, entregar em datas demarcadas ou ainda que exigem foco e atenção. Os adultos ainda podem ter déficit de atenção, desenvolver transtornos de ansiedade, crises de pânico, irritabilidade, bipolaridade, transtornos de humor, além de depressão.

Claudia está longe de ser a única famosa diagnosticada com o transtorno na vida adulta. Outras celebridades que tiveram a condição identificada apenas na vida adulta são: a cantora Lily Allen, a atriz e apresentadora Tatá Werneck, a apresentadora Sabrina Sato, o cantor Fiuk, a atriz Suzana Alves, o ator Ryan Gosling, o ator Jim Carey e o nadador Michael Phelps.

