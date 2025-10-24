A- A+

SHOW Claudia Leitte se apresenta no Teatro Guararapes, em formato acústico, no dia 31 de outubro Cantora chega com a turnê ''Intemporal'' repleta de releituras de faixas marcantes da carreira

Claudia Leitte chega no Teatro Guararapes, em Olinda, com uma apresentação acústica de releituras da sua carreira e da música popular brasileira, na próxima sexta-feira (31), às 20h. Ingressos estão disponíveis a partir de R$80 no site Cecon Tickets.

A cantora estreou a turnê ''Intemporal'' no dia 27 de setembro, em São Paulo, com repertório composto de músicas marcantes da trajetória de Claudia em formato acústico. No show, o público escuta canções como ''Amor Perfeito'' e ''Bola de Sabão'', além de versões de artistas como Aerosmith e Raul Seixas.

O novo projeto ao vivo de Claudia Leitte foi originalmente lançado em um disco ao vivo em 2024, trazendo releituras de clássicos nacionais da própria cantora e de outros artistas brasileiros, incluindo participações de artistas como Manu Bahtidão, Léo Santanna, Marcus & Belutti e Tom Kray. ''Sozinho'', de Caetano Veloso, ''Prefixo de Verão'', da Banda Mel, e ''Deslizes'', de Fagner, foram faixas regravadas.

O especial, gravado em abril do ano passado, está disponível no Globoplay.

Em Pernambuco, a apresentação de Claudia será a penúltima antes do último show da artista pela turnê ''Intemporal'' em 2025. Segundo as datas confirmadas, ela encerra o ano no dia 21 de novembro, em Curitiba, retornando com o formato em março de 2026 com apresentações no Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

''Esperei tanto por esse momento depois de todos os lançamentos e de tanto carinho recebido, chegou a hora de transformar tudo isso numa troca ainda mais íntima e especial. Essa turnê representa uma fase muito pessoal para mim, mais reflexiva e conectada com a música. Meu desejo é que cada noite seja inesquecível'', expressou Claudia.

SERVIÇO:

Claudia Leitte - Turnê ''Intemporal''

Quando: 31 de outubro, 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$80 no Cecon Tickets

Mais informações: @turneintemporal



Com informações da assessoria de imprensa

