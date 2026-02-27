A- A+

TEATRO "Cenas da Menopausa": Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello apresentam musical no Recife Espetáculo aborda a vida das mulheres com mais de 50 anos de idade

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello trazem ao Recife o musical “Cenas da Menopausa”. O espetáculo terá sessão única no Teatro Guararapes no dia 25 de abril, às 20h.

Com texto e versões musicais de Anna Toledo, a peça retrata, com humor, a vida das mulheres com mais de 50 anos de idade. Temas como saúde, beleza, mudanças corporais e relações afetivas são abordados através de cenas curtas e paródias musicais.

Claudia Raia interpreta Teresa, uma mulher de 49 anos, casada há 18, mãe de dois filhos e sobrecarregada no trabalho como corretora de imóveis. Ao se deparar com os primeiros sintomas da menopausa, ela vê sua rotina se transformar em uma jornada cheia de reviravoltas cômicas.



Ao longo do espetáculo, a atriz dá vida a outras mulheres que enfrentam diferentes fases da menopausa. Outros personagens são defendidos por Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia, que também dirige a montagem.

Uma marca de “Cenas da Menopausa” é a utilização de intervenções musicais cômicas, com paródias de hits dos anos 1980 e 1990, que servem com vinhetas ou comentários das cenas.

O musical retorna ao Brasil após temporada em Portugal, onde permaneceu em cartaz por seis semanas no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. A produção também já passou por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre, totalizando mais de 80 mil espectadores em território nacional.

Serviço:

Espetáculo “Cenas da Menopausa”

Quando: 25 de abril, às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90, à venda no site Cecon Tickets



*Com informações da assessoria de imprensa.

