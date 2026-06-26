A- A+

famosos Claudia Raia fala de libido aos 60 e lembra vibrador dado à filha aos 12 Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', atriz, mãe de Enzo, Sophia e Luca, ressalta a importância do diálogo e da educação sexual dentro de casa: 'Criei seres humanos libertos'

Claudia Raia falou sobre a importância da educação sexual dentro de casa. Mãe de três filhos, Enzo, Sophia e Luca, a atriz deu entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast 'Conversa vai conversa vem', que vai ao ar nesta terça (23), às 18h, no Youtube do jornal O Globo e no Spotify. Durante o papo, ela lembrou o momento em que presenteou a filha, à época com 12 anos, com um vibrador. Também se definiu como 'transarina'. Leia o trecho:

Deu um vibrador para a sua filha aos 12 anos. Qual a importância de criar diálogo sobre sexualidade em casa?

É verdade! As crianças estão sozinhas nisso, no sexo, na masturbação. É preciso indicar o caminho. Qual foi minha intenção com esse presente? “Se investigue, entenda seus prazeres para quando estiver com seu companheiro ou companheira possa pedir o que te dá prazer. O tabu aprisiona. Nunca quis educar meus filhos assim. Foi a melhor coisa que fiz: criei dois seres humanos libertos.

O que aprendeu fazendo o reality sobre maternidade?"

Saí transformada. Fui vendo relações adoecidas, simbióticas se transformarem na minha cara. São mães observando os filhos sem eles saberem. A gente não conhece os filhos. Isso me pegou. Vão se transformando em outra pessoa sem que você perceba. Fiquei me perguntando se acertaria o que Enzo e Sophia falariam. Acho que não... Saí do programa direto para uma conversa com meus filhos para rever coisas. Percebi que podia melhorar na escuta. É difícil ser mãe de adulto. Eles querem a tua opinião, mas ela já não vale tanto. Estou em fase de aperfeiçoamento. Acreditei a vida inteira na perfeição absoluta, sou bailarina, fui criada com disciplina absurda. Minha mãe taurina...





Se antes, a mulher de 60, idade que vai completar em dezembro, era uma senhorinha, hoje está viajando, curtindo, se separando, transando...

E muito melhor, num sexo de qualidade, sabendo pedir o que quer. Sempre fui um pouquinho exagerada na minha libido, sou ‘transarina’, bailarina que transa (risos). Na menopausa, perdi um pouco, então, dei uma equilibrada. O que foi um impacto enorme, falei: “Quem é essa pessoa?”.

Veja também