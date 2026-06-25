Claudia Raia lembra relacionamentos com Jô Soares, que salvou sua vida, e Alexandre Frota

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Claudia Raia definiu seu currículo amoroso como "eclético" ao lembrar relacionamentos com o humorista Jô Soares e com o ator Alexandre Frota.



Em entrevista ao videocast 'Conversa vai conversa vem', no ar no Youtube do jornal O Globo e no Spotify, a atriz recordou casamento com ator, quando fãs roubaram seu sapato na porta da igreja Candelária, no Rio, e conta que humorista terminou com ela porque não dava conta de vê-la brilhar mais que ele.



Você teve namoros bem diversos na sua vida, né?

Sou muito eclética (risos).

Começou com Jô Soares, bem mais velho e fora de um estereótipo de um Apolo... É verdade que ele salvou sua vida?

Sim, é verdade. Eu amo o Jô Soares. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. Foi um grande encontro, um grande amor. Um amor que durou quatro anos. Te confesso que eu tinha preconceito e demorei muito pra entender que estava apaixonada por ele. Era difícil pra mim. Tinha namorado homens muito lindos, atléticos. Era bailarina, tinha uma coisa física que me incomodava mesmo. E descobri que eu estava completamente apaixonada por aquele ser único, espetacular, com uma inteligência ímpar, um humor delicioso. E que me dava tudo o que eu queria de um homem... Foi uma relação muito linda.





Que ele terminou...

Sim, foi ele que terminou. Mas antes disso, salvou minha vida. Eu tinha uma pinta na perna direita. Ele olhou no meio da gravação (do programa "Viva o gordo") e disse: "Essa pinta tá estranha". Falei: "Como assim, eu adoro a minha pinta. E ele: "Vou te levar num médico". Ainda não estávamos namorando, eu era atriz do programa dele. Ele teve um melanoma cancerígeno, justamente por uma pinta, nas costas. Então, ele me levou. Era um câncer, um melanoma. Dali dois anos, se eu não fizesse nada, tinha perdido metade da perna. Foi um anjo que desceu na terra para me salvar e para fazer tanta gente feliz como fez. E no final da relação, ele achou que, em algum momento, eu ia queria querer um cara jovem, atlético, bonitão. E ele disse: "Olha, eu não dou conta, porque você vai ser uma das maiores estrelas desse país. E eu não estou preparado para segurar isso, acho que eu não aguento".

Que honestidade.

Nossa, um gênio, né? Um homem falar isso... Eu falei: "Como assim? Eu te amo, sou apaixonada por você". Ele: "Eu também, mas preciso parar aqui, não vou dar conta". Quase morri, tá?





Claudia Raia com dois de seus ex-amores: Jô Soares e Alexandre Frota — Foto: Reproduções

E teve Alexandre Frota... Amo a história desse casamento, que ele anunciou na TV...

Ele anunciou no programa Chacrinha. Ficou louco! Tinha 20 mil pessoas na porta da igreja. Quando abri a porta do carro e eu saí... porque eu estava deitada, eu tinha um resplendor na minha cabeça, praticamente um destaque da escola de samba... vim deitada na limusine, com o pé de lado... Quando abri a porta, no que eu botei o pé pra fora, um fã levou meu sapato embora. E aí já saí doida, com fog, gelo seco, já era um musical, né? (risos). As pessoas penduradas nos postes?

Vocês eram o principal casal do momento...

Uma loucura, os gostosos, os mais lindos! Aí, chega a minha mãe chega a minha mãe, desesperada e diz: "Não case, ele não é homem pra você, vai dar tudo errado". Eu disse: "Mas você tinha que me avisar antes, né, gente? Não aqui na porta da igreja! Conclusão: minha mãe foi tirada dali. Eu entrei com um pé só de sapato, o outro pé na meia ponta, porque sou bailarina, um véu de seis metros, que virou até o ombro porque os fãs foram cortando pedacinhos para levar de lembrança... Um negócio muito anos 1980... E aí, quando eu olho, não tem ninguém! Nem minha mãe, nem minha irmã, ninguém... Minha mãe tinha tido uma hemorragia generalizada por todos os orifícios.

Por que?

Emocional. Foi parar no hospital, não estava no casamento, e minha irmã estava com ela. Entreguei o buquê pro Chacrinha porque não tinha ninguém para entregar...

E o casamento durou 5 anos...

Quatro.

E como avalia a trajetória do Alexandre depois? Ele virou ator pornô, depois político...

Eu era muito jovem, Maria. Ele também. Vivemos ali um encontro, longe de ser um grande amor, mas acho que foi uma válvula de escape também pra eu sair do Jô. Ele fez caminhos bem diversificados, digamos assim. Uma vez que perguntei pra ele: "Você tá feliz sendo ator de filme prnô?". E ele: "É o que dá pra fazer agora". E eu: "Tá bom". Não tenho mais relação com ele. A gente quase não se fala. As vezes em que nos falamos foi legal, sim.

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