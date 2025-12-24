A- A+

TELEVISÃO No ar em "Rainha da Sucata" e "Terra Nostra", Claudia Raia se prepara para estreia em reality Atriz de 58 anos também tem se dedicado aos palcos e aguarda, ainda, a estreia do reality "Sua Mãe Te Conhece?", da Netflix

Claudia Raia se empolga a cada nova reprise das novelas que participou. Em um momento em que a Globo tem privilegiado a reexibição de tramas clássicas, ela embarca no saudosismo de forma dupla com a reapresentação de dois êxitos dos anos 1990: “Rainha da Sucata” e “Terra Nostra”.



Exibidas no início e no final da década, respectivamente, as tramas representam fases muito distintas da carreira da atriz.



No folhetim escrito por Silvio de Abreu, Claudia interpretou Adriana, dançarina estabanada feita sob medida para ela, depois que ela revelou sua verve humorística no “TV Pirata”.



Ela acabou sendo um dos grandes destaques da história, onde a atriz pode mostrar também seu talento para a dança, além de formar uma divertida dupla romântica com Antônio Fagundes, intérprete do indeciso Caio.

“É uma novela que mistura emoção e exagero na medida certa. Lembro com muito carinho dos bastidores e de como me senti abraçada pelo público. Eu já tinha feito outros trabalhos populares, mas Adriana foi um papel que levou minha carreira para outro estágio e consolidou a minha relação com o texto do Silvio de Abreu e a direção do Jorge Fernando, de quem fiquei amiga e fiz diversas outras obras”, analisa.

Estreia como protagonista

De fato, na sequência de “Rainha da Sucata”, Claudia acabou se tornando uma das maiores estrelas da Globo. A novela seguinte foi justamente sua primeira protagonista, a Maria Escandalosa, mocinha trambiqueira de “Deus Nos Acuda”, de 1992.



Cláudia Raia como Adriana, em "A Rainha da Sucata"| Crédito: Divulgação





“Pela primeira vez, fiquei reservada para uma novela e senti que minhas personagens começaram a ganhar outras camadas, saindo um pouco da comédia e me dando outras possibilidades”, conta a atriz, que continuou a fazer projetos especiais como “Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados”, de 1995, e foi a grande vilã de “Torre de Babel”, de 1998.



Na pele da invejosa e articulada Ângela, Cláudia surgiu de cabelos curtíssimos e mostrou a versatilidade de sua atuação. Por isso, ao final da trama, foi chamada por Benedito Ruy Barbosa para um papel de destaque em “Terra Nostra”.

“Eu teria pouco tempo entre os trabalhos, mas fiquei muito empolgada em fazer uma novela do Benedito e ele me garantiu que eu só entraria alguns meses após a estreia. Era o timing perfeito”, lembra.

Para viver a espanhola Hortência, Claudia mergulhou em um intenso processo de preparação e ficou no aguardo da chegada do texto e início das gravações.



Já com figurino e caracterização definidos, a atriz foi procurada pelo diretor Jayme Monjardim e informada de que o autor não teria ficado muito feliz com o desenvolvimento da personagem na obra, por isso Hortência não teria o tamanho que Claudia merecia. Seria melhor a personagem nem entrar em cena.



“Achei que esse negócio de tamanho de personagem era uma bobagem deles. Queria muito participar da obra e disse que estava disposta a viver a Hortência e dar o meu melhor para a novela”, conta. Ao longo da história, a personagem realmente não aconteceu e fez Cláudia reavaliar algumas posturas na carreira.

“É um trabalho que me fez ver que não adianta forçar a barra quando até mesmo o autor acredita que a personagem não tem muito o que dizer. Ficou o aprendizado”, garante.

Reality no streaming

Natural de Campinas, a paixão de Cláudia pela dança acabou a levando para o teatro e, posteriormente, para a tevê, onde estreou aos 16 anos como integrante do humorístico “Viva o Gordo”, onde ficou de 1983 a 1985.



Na sequência, fez uma série de papéis coadjuvantes de destaque em tramas como “Roque Santeiro” e “Sassaricando”. Com uma trajetória cheia de grandes personagens ao longo de quatro décadas, o vínculo entre Claudia e a Globo terminou em 2024.



“Ao longo de todo esse tempo, fui muitas. Interpretei mocinhas, vilãs, amei, fui amada, odiei, fui odiada, viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco e me tornei íntima de milhões de pessoas. Tudo isso, pela tela da Globo”, ressalta.



Sem ressentimentos e deixando as portas abertas, aos 58 anos, a atriz tem se dedicado aos palcos e também aguarda a estreia do reality “Sua Mãe Te Conhece?”, da Netflix.

“Ao longo dos episódios, um grupo de mães será testado dos conhecimentos sobre os próprios filhos. Maternidade e relações familiares são assuntos que me interessam muito. Amei o convite e o projeto é muito divertido”, adianta.









