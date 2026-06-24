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FAMOSOS Claudia Raia revela o valor do seguro de suas pernas: "Virou uma comoção nacional" Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', atriz conta que seguradora sugeriu quantia em dólar para proteger seus membros inferiores, que medem 1m10cm, e analisa sucesso publicitário atual: 'Vendo de fralda de bebê a fralda geriátrica'

Claudia Raia revelou o valor do seguro de suas pernas, que medem 1m,10cm. Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast 'Conversa vai conversa vem', no ar no Youtube do jornal O Globo e no Spotify, ela lembra jogada publicitária na época do musical "Não fuja da Raia", no final dos anos 1990. Também se define como 'um case' no mercado publicitário atual, onde "vendo de fralda de bebê a fralda geriátrica". Leia o trecho:

Causou muitos acidentes com esses pernões de 1m10cm?

Claro que sim! Já derrubei e quebrei coisas inacreditáveis, caí em cima vidros em cenários, coisas perigosíssimas. Eu sou muito atolada mesmo!

Suas pernas continuam no seguro?

Nada. Não vale mais nada isso aqui. Na época do 'Não fuja da Raia", uma seguradora teve essa ideia de fazer um seguro das minhas pernas valendo um milhão de dólares. Ou seja, só a minha panturrilha valia 500 mil dólares. Olha que maravilha! E, aí, aquilo virou uma comoção nacional. Virou no imaginário coletivo. E passou o tempo, e as pessoas continuavam achando. Porque depois a minha perna virou Dantele, eu vendia meia. Hoje ela tá aqui, muito boa, inclusive, mas não valem mais nada. Não tem ninguém que dê nenhum real por essa perna.





Você é super queridinha do mercado publicitário. Ano passado parece que você fechou uns 40 contratos?

Eu sempre fiz muita publicidade. Mas hoje é um negócio espetacular, sou um case porque vendo de fralda de bebê a fralda geriátrica. Vendo leite de criança e suplemento pra 50+. Falo com público de 25 anos no Tik Tok, vou ao 'Roda Viva', venho aqui te dar entrevista. Falo com público de todas as idades e o mercado adora isso. Virei uma artista intergeracional. Posso falar de qualquer assunto com qualquer pessoa que acreditam em mim. Porque na hora que eu paro e falo da fralda ou do creme de assadura, sabem que eu estou falando a verdade porque estou vivendo isso.

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