FAMOSOS Claudia Raia suspende apresentações de "Cenas da Menopausa" por causa da saúde A atriz sofreu uma fissura no tornozelo esquerdo durante uma das edições da apresentação

Claudia Raia terá de fazer uma pausa nas apresentações de sua peça Cenas da Menopausa após sofrer um uma fissura no tornozelo esquerdo. O acidente ocorreu no sábado, 4, em uma das edições da apresentação, na cidade de Goiânia, em Goiás. "Estou triste em um grau que vocês não imaginam porque eu criei uma expectativa enorme para essa temporada", lamentou.

As apresentações desta sexta-feira, 10, e do sábado, 11, que ocorreriam em João Pessoa, foram canceladas. "Achei que era apenas um entorse, fizemos uma ressonância e descobrimos que tem uma fratura na fíbula. É pequena, mas um total impedimento para que eu faça o espetáculo essa semana em João Pessoa", explicou a atriz.

"Claudia está bem, em recuperação e sob acompanhamento médico, mas precisará respeitar o período de repouso indicado. Assim que possível, divulgaremos novas datas para as sessões", dizia o comunicado veiculado nas redes sociais. "Repouso forçado! Foco na recuperação!", escreveu Claudia, em seu Instagram, junto de uma foto do tornozelo em uma bota ortopédica.

