Claudio N, Sephora e Dough comandam Sentidos, no Anjo Solto Pina, nesta sexta-feira (30)

O jardim do Anjo Solto Pina (na Galeria Joana D'arc) será novamente palco de nova edição do evento Sentidos, que acontece nesta sexta (30 de junho), a partir das 20h. Criada pela proprietária do Anjo, Angela dos Anjos, e pelo DJ e curador musical Patricktor4, a noite que combina música, gastronomia e mixologia, recebe o DJ Claudio N e os convidados Sephora Silva e Dough.

“Essa edição vai ser diferente: teremos clássicos do pop e também um pop mais moderno, assim como soul e lounge music clássico e mais contemporâneo também”, promete Cláudio N.

No setlist de Cláudio, destaque para artistas consagrados como Serge Gainsbourg, David Bowie, Prince, Drake e Toro & Moi. Já Sephora explora o pop lounge com pitadas de soul retrô. Quincy Jones, Disclosure, Grace Jones, NoPorn, Letrux , Will Smith, Earth Wind and Fire e Black Eyed Peas figuram entre os principais. A DJ convidada promete ainda B2B surpresa com Dj Dough: “Nem um dos dois sabe o setlist do outro - é surpresa. Vamos discotecar juntos revezando os canais”, garante.

Drinks e comidinhas

A música faz par com a gastronomia da casa. Na ocasião, teremos o drink em homenagem à convidada: o Sephorita é composto por Tequila José Cuervo Ouro, mix cítrico, xarope cítrico de alecrim, finalizado com uma lâmina de gengibre maçaricado e macerado dentro da taça, e outra lâmina de gengibre mais fininha como twist Além da rica mixologia, quem vai petiscar ou jantar, poderá percorrer uma carta recheada não só de crepes, mas também de entradas e pratos variados.

SERVIÇO

Endereço: Anjo Solto Pina - Av. Herculano Bandeira, 513 (Galeria Joana D'arc).

Reservas por telefone: (81) 3325-0862 (Anjo Solto Pina). Ou através do WhatsApp, a partir das 16h: (81) 9 9956-2751.

Couvert artístico: R$ 20,00

