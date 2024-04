A- A+

Cláudio Paschoal inaugura sua primeira exposição individual "Vida sobre tela", em maio Lançamento será no dia 4 de maio, a partir das 16h, no ateliê do artista, no bairro do Poço da Panela

Desenho em grafite e carvão, pintura acrílica, pinturas com bastão a óleo e pintura a óleo. Essas foram as técnicas utilizadas pelo artista plástico Cláudio Paschoal, durante o processo criativo, que imprime um olhar sobre as experiências vividas por ele nos últimos 14 anos. O artista traz as construções dessa jornada na sua primeira exposição individual, batizada de "Vida Sobre Tela", com lançamento programado para o dia 4 de maio, a partir das 16h, no ateliê do artista, no bairro do Poço da Panela (Rua Dona Olegarina da Cunha, 295, Santana), em evento aberto ao público.

“Nesse tempo, tive as mais diversas inspirações, cotidianas e ordinárias, outras mais extraordinárias, como a expedição artística que fiz para Sergipe em 2022, onde fiquei quatro dias embarcado em um barco de pesca de arrasto, com o artista plástico Bruno Passos. O Vida Sobre Tela expressa toda a beleza que vejo na vida, mas que por vezes estão escondidas nas pequenas coisas”, explica o artista plástico.

A mostra, que apresenta mais de 20 obras revelando suas experiências dos últimos 14 anos, é também um convite para refletir sobre a existência do belo em todas as coisas. Membro da Comunidade dos Viventes, voluntário do pelo Projeto Vincular, que atende pessoas em situação de rua, Cláudio ressalta sua fé e espiritualidade nas criações.

“Ao criar tenho a sensação de caça ao tesouro. Depois de muito cavar, de sangrar as unhas e cansar os braços, de suar ao Sol. Sou inspirado por quem me gerou. É um ímã potente na beleza das coisas, na estética espiritual escondida por trás do banal, da rotina, do de sempre. A História dEle me inspira. O jeito dEle me inspira. Seus ensinamentos me inspiram. E Ele está em tudo e em todos. Em tudo há um pouco de sua Beleza”, acrescenta.

Sobre o artista

Graduado em Desenho Industrial pela Universidade Mackenzie (SP), Cláudio Paschoal tem uma busca incessante por aprimoramento e inspiração. Sua jornada começou em 2011, quando participou do curso de Hiperrealismo com Nelves em São Paulo, seguido pela graduação.



Desde então, se dedica ao desenvolvimento de suas habilidades artísticas, incluindo cursos de pintura a óleo com renomados artistas como Plínio Santos e Ploeg, no Recife, além de uma valiosa experiência em Florença, na Itália, onde estudou pintura realista com o espanhol Golucho, em 2018.



Em 2022, participou de uma expedição artística com Bruno Passos em Pirambu, Sergipe, e teve sua obra exibida na XXI e XXII Expo IMIP no Museu do Estado de Pernambuco nos anos de 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, dedicou períodos de mentoria no ateliê de Bruno Passos, em São Paulo, em 2017 e 2023, aprimorando ainda mais suas técnicas e visão artística.

SERVIÇO

Exposição ‘Vida sobre Tela’

Onde: Ateliê de Cláudio Paschoal - Rua Dona Olegarina da Cunha, 295, Santana

Quando: Entre os dias 4 (exceto no domingo dia 5) e 11 de maio, com a abertura no sábado, 04/05, das 16h às 20h

Quanto: Entrada gratuita.

