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LUTO Claudionor Germano será velado no Recife e em Paulista nesta segunda-feira (16) O cantor morreu neste domingo (15) em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

O cantor Claudionor Germano será velado nesta segunda-feira (16), no Recife e em Paulista. A despedida do ícone do frevo começa no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, das 9h às 13h, e segue na Capela Central do Cemitério Morada da Paz, em Paulista, a partir das 15h. A cremação está prevista para às 17h, no mesmo local.

Aos 94 anos, o artista deixa um legado inestimável para a cultura pernambucana e para a história do Carnaval. O cantor morreu neste domingo (15) em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Patrimônio Vivo de Pernambuco, o artista estava em tratamento contra a doença de Parkinson, mas mantinha uma vida ativa e acompanhava as manifestações culturais às quais dedicou quase oito décadas de sua trajetória.

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