LANÇAMENTO Clayton Barros lança o single "Flor de Vulcão", em feat com Jorge Du Peixe Faixa anuncia o novo álbum do músico, "Primitivo Atemporal"

Anunciando o que virá em seu próximo álbum, “Primitivo Atemporal”, o violonista e compositor Clayton Barros lançou, na última semana, o single “Flor de Vulcão”, que está disponível nas plataformas digitais.

A faixa traz um feat. com o também pernambucano Jorge Du Peixe, tecendo uma ligação entre o sertão e o mangue, e é lançada pelo selo Estelita.

Em sua poética, “Flor de Vulcão” aborda a resiliência, o amor que brota de uma concha que se abre para receber a luz do amanhã, esperançando. É uma composição de Clayton e André Zahar, que contou com produção musical de Felipe Weinberg, mixagem por Léo D e masterização de Felipe Weinberg.

“A canção aborda diversos temas: um novo dia que surge e se abre nessa concha/planeta em que vivemos, buscando entender o futuro, a luta constante da vida e do amor contra os seus antagonistas, uma visão poética de que a escuridão seja uma luz acesa se propagando desde sempre, onde outras luzes possam brilhar juntas. Tudo isso num clima de leveza e balanço”, comenta Clayton.

Capa

A capa do single “Flor de Vulcão” é assinada pelo também pernambucano Tagore, que, inspirado no realismo fantástico, trouxe aos seus traços a relação com a natureza, a repetição de formas como montanhas que lembram seres antropo e zoomórficos, ressaltando a mitologia brasileira, como o mito da Mula Sem Cabeça, por exemplo.

