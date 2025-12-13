A- A+

SAÚDE Clemente, do Inocentes e Plebe Rude, passa por cirurgia cardíaca após mal-estar antes de show Cantor foi internado em Campo Grande (MS) e se recupera após procedimento considerado complexo

O cantor, compositor e guitarrista Clemente Nascimento, das bandas Inocentes e Plebe Rude e um dos nomes mais importantes do punk rock brasileiro, passou por uma cirurgia cardíaca de emergência na tarde de sexta-feira (12), após sentir um mal-estar momentos antes de um show que faria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com nota oficial divulgada pela família do artista e pelas bandas, Clemente precisou ser internado na Santa Casa de Campo Grande ainda na noite de quinta-feira (11), logo antes da apresentação. Após avaliação médica, os profissionais decidiram pela realização de um procedimento cirúrgico no coração, descrito como complexo.

Ainda segundo o comunicado, o músico já passou pela cirurgia e encontra-se em recuperação, sob cuidados médicos. Não foram divulgados mais detalhes sobre o quadro clínico nem previsão de alta.



No texto, a família e as bandas pedem compreensão e respeito à privacidade neste momento delicado, além de agradecerem as mensagens de apoio e carinho recebidas de fãs, amigos e da cena musical. “Novas informações serão divulgadas assim que possível”, diz a nota.

