Cleo Pires chama atenção com resposta inusitada sobre carreira na TV e na música
Atriz ganha apoio de colegas famosos ao discorrer sobre período profissional 'sem novos projetos', em entrevista a repórter durante The Town
A atriz e cantora Cleo Pires (sim, ela decidiu retomar o sobrenome "Pires" em sua alcunha artística após um sonho simbólico com o avô, Antônio Carlos Pires) chamou atenção, no último domingo (8), ao discorrer sobre a própria carreira. Em entrevista à repórter Flavia Becker, da rádio paulista Metropolitana FM, durante o evento The Town, a artista de 42 anos frisou, sem rodeios e de maneira bem sucinta, que ela vive um momento de total marasmo. Sem novos projetos. Sem trabalhos à vista na televisão.
Na ocasião, a jornalista questionou: "E sua carreira musical, já que a gente está num grande festival... Me conta como está emplacando". Ao que Cleo Pires respondeu: "Não tá ainda". Foi, então, que a repórter perguntou: "Mas você tem planos, projetos?". E a resposta, mais uma vez, foi curta: "Não". A entrevista não terminou aí. "E artisticamente, para TV e novela?", insistiu a repórter. Cleo foi enfática, com um sorrisinho: "Também não".
As falas de Cleo viralizaram, nesta terça-feira (9), nas redes sociais. "A melhor entrevista da minha carreira", brincou a jornalista Flavia Becker, em comentário no Instagram.
Colegas famosos da atriz repercutiram a entrevista por meio de comentários em apoio a ela. "Amoooooooooooo!!!!!!!! Cleo!", escreveu o ator Carmo Dalla Vecchia. "Eu amo!", também escreveu a atriz e apresentadora Carolina Ferraz. André Marques também celebrou a atitude "sincerona" da amiga, deixando emojis de aplausos.
Houve, porém, quem criticasse o comportamento de Cleo. "Ela está gravando 'Se eu fosse você 3' [sequência da franquia de sucesso com Gloria Pires, sua mãe, e o ator Tony Ramos]. Assim ela está com planos e projetos, sendo desnecessária com uma repórter super educada", pontuou um internauta. "Por isso não emplaca nada, arrogante com quem está trabalhando", reclamou outra usuária do Instagram.