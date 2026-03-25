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NOVELAS Cleo Pires e André Luiz Frambach entram para o elenco de Coração Acelerado O último trabalho de Cleo, na TV, foi em 2019 na novela 'O Tempo Não Para' da Globo

Após um período afastada das novelas, Cleo Pires passa a integrar o elenco de Coração Acelerado, trama das sete da TV Globo. Na história, a atriz interpreta uma empresária do setor musical que se conecta ao núcleo de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz). As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

As personagens decidem formar uma dupla sertaneja e iniciam apresentações com produção de Leandro (David Junior). Uma das primeiras oportunidades no palco acontece em um contexto inesperado: o show é marcado em um bar voltado ao público de outro gênero musical. Mesmo diante da situação, as duas seguem com a apresentação.

A repercussão foge do previsto. O público reage de forma positiva, e o registro do momento ganha alcance nas redes sociais após a divulgação de um vídeo. É a partir dessa visibilidade que a personagem de Cleo Pires passa a integrar a narrativa, interessada em acompanhar a trajetória das cantoras.

Ao longo da carreira, a atriz esteve em produções como América (2005), Cobras & Lagartos (2006), Páginas da Vida (2006), Ciranda de Pedra (2008), Caminho das Índias (2009), Araguaia (2010), Salve Jorge (2012) e Haja Coração (2016), antes de seu último trabalho em O tempo Não Para (2018-2019)

A novela também prepara a chegada de outro personagem. André Luiz Frambach interpretará Gael. O personagem trabalha nas fazendas ligadas à família de Naiane (Isabelle Drummond) e promete encantar a moça.

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