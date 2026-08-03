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FAMOSOS Cleo Pires fala sobre afastamento de Fábio Jr. e revela gesto que reaproximou pai e filha Cleo explicou que, para recuperar uma relação familiar desgastada, é necessário reconhecer os próprios sentimentos, mas também compreender as limitações e dificuldades da outra pessoa

Cleo Pires abriu o coração sobre um dos capítulos mais delicados de sua vida familiar durante sua participação no quadro "Pode Perguntar?", do programa Fantástico, exibido no domingo (2). A atriz falou sobre a relação com o pai, o cantor Fábio Jr., marcada por momentos de afastamento, e contou que a reaproximação entre os dois só aconteceu após um gesto considerado fundamental para a reconstrução do vínculo.

Segundo Cleo, a reconciliação só foi possível quando o artista reconheceu questões que eram importantes para ela.

Para a atriz, mais do que uma aproximação para manter aparências, o reencontro precisou ser baseado em sinceridade, compreensão e disposição de ambos os lados para superar antigas feridas. "Ele teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que, para mim, eram importantes que ele reconhecesse. E só a partir daí foi possível uma reaproximação verdadeira, porque, senão, ia ser só para manter as aparências", afirmou.

Durante a conversa, Cleo explicou que, para recuperar uma relação familiar desgastada, é necessário reconhecer os próprios sentimentos, mas também compreender as limitações e dificuldades da outra pessoa. "Eu acho que sempre começa por validar suas dores, seus pensamentos, seus sentimentos, mas também entender que a outra pessoa tem várias questões, dificuldades, limitações, e o quanto vale a pena ter aquela pessoa de volta na sua vida", declarou.

A atriz destacou ainda que o processo de reconciliação passa pelo amor e pela compaixão. Para ela, apesar das diferenças, é possível reconstruir conexões quando existe abertura dos dois lados.

A importância de Fábio Jr. e Orlando Morais em sua vida

Na entrevista, Cleo também falou sobre a admiração que sempre teve por Fábio Jr. e pelo padrasto, Orlando Morais, marido de sua mãe, Gloria Pires. Ao relembrar a infância, ela destacou características que enxergava nos dois.

Sobre o pai biológico, a atriz afirmou que sempre admirou sua autenticidade e integridade. "Ele era ele, não importa o que acontecesse. Ele sempre me causou essa impressão. E isso sempre foi uma coisa que eu quis alcançar", contou.

Já sobre Orlando Morais, Cleo ressaltou a presença afetiva que ele teve em sua trajetória e afirmou que o músico ajudou a preencher espaços importantes em sua vida.

"O meu pai Orlando sempre foi um cara muito amoroso. Acho que a linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele não é muito de pegar, abraçar, beijar, mas é aquele cara que você não tem dúvida de que te ama quando ele te ama", afirmou a atriz.

Atriz comenta polêmica por chamar padrasto de pai

Cleo também comentou sobre as críticas que recebeu ao longo dos anos por se referir a Orlando Morais como pai. A atriz disse não compreender o motivo da repercussão negativa e afirmou que prefere não alimentar esse tipo de discussão. "Eu não sei por que se tornou uma polêmica. Tem coisas que estão fora da minha compreensão. E quanto mais eu tento entender, mais eu me torno alguém que pensaria esse tipo de coisa, e eu não quero ser essa pessoa", declarou.

Outras questões pessoais

Além da relação familiar, Cleo também aproveitou a entrevista para falar sobre questões pessoais, como a compulsão alimentar, condição que afirmou ter enfrentado durante grande parte da vida e cujo diagnóstico veio apenas depois dos 30 anos.

A atriz contou que buscou tratamento com acompanhamento médico, terapia e mudanças comportamentais para lidar com o problema.

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