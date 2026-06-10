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CELEBRIDADES Cleo Pires relembra episódios de assédio em novela e critica normalização da violência Atriz afirma que foi julgada por reagir a abordagens invasivas durante o período em que viveu Lurdinha em "América"

A atriz Cleo Pires voltou a comentar experiências marcantes vividas no início de sua trajetória na televisão. Em participação no podcast "OdeioCinema", ela recordou o período em que integrou o elenco da novela "América" e revelou o desconforto causado pelas constantes situações de assédio que enfrentou após ganhar projeção nacional.

Intérprete de Lurdinha, personagem que marcou sua estreia em novelas, Cleo avaliou o impacto daquele momento em sua vida pessoal e profissional.

Segundo a artista, as abordagens invasivas e comentários de cunho sexual feitos por desconhecidos nas ruas eram frequentes, e sua reação a esse comportamento acabou gerando críticas.

“Eu não gostava de ser assediada. Não gostava quando algum homem falava uma idiotice para mim no meio da rua, então era bem grossa”, declarou.

A atriz afirmou que costumava expor publicamente seu incômodo, mas que parte da imprensa interpretava sua postura de forma negativa.

“Falava isso abertamente para a imprensa, que achava que eu era uma escrota por causa disso. Eu estava apenas reagindo a um assédio. Não é porque sou famosa que tenho que aceitar ser assediada”, reforçou.

Durante a conversa, Cleo também questionou a expectativa social de que mulheres permaneçam em silêncio diante desse tipo de situação.

Ela contou que costumava confrontar verbalmente os autores das ofensas, pedindo que repetissem o que haviam dito.

“Nunca gostei dessas coisas. Eu sempre olhava e falava: 'Oi, tudo bem?'. A pessoa falava um negócio e eu falava: 'Pois não? O que você falou? Não entendi'. Por que você tem que ficar calada para isso? O erro é seu de reagir? Eu tratava os idiotas como idiotas”, afirmou.



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