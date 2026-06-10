Cleo Pires relembra episódios de assédio em novela e critica normalização da violência
Atriz afirma que foi julgada por reagir a abordagens invasivas durante o período em que viveu Lurdinha em "América"
A atriz Cleo Pires voltou a comentar experiências marcantes vividas no início de sua trajetória na televisão. Em participação no podcast "OdeioCinema", ela recordou o período em que integrou o elenco da novela "América" e revelou o desconforto causado pelas constantes situações de assédio que enfrentou após ganhar projeção nacional.
Intérprete de Lurdinha, personagem que marcou sua estreia em novelas, Cleo avaliou o impacto daquele momento em sua vida pessoal e profissional.
Segundo a artista, as abordagens invasivas e comentários de cunho sexual feitos por desconhecidos nas ruas eram frequentes, e sua reação a esse comportamento acabou gerando críticas.
“Eu não gostava de ser assediada. Não gostava quando algum homem falava uma idiotice para mim no meio da rua, então era bem grossa”, declarou.
Leia também
• PHD do Gil do Vigor: relembre outros ex-BBBs "doutores" que passaram pelo reality
• Depois de uma redução, "Coração Acelerado" estabiliza a audiência e retoma os números musicais
• Festival Clássicos do Brasil anuncia programação completa da 2ª edição no Recife; confira
A atriz afirmou que costumava expor publicamente seu incômodo, mas que parte da imprensa interpretava sua postura de forma negativa.
“Falava isso abertamente para a imprensa, que achava que eu era uma escrota por causa disso. Eu estava apenas reagindo a um assédio. Não é porque sou famosa que tenho que aceitar ser assediada”, reforçou.
Durante a conversa, Cleo também questionou a expectativa social de que mulheres permaneçam em silêncio diante desse tipo de situação.
Ela contou que costumava confrontar verbalmente os autores das ofensas, pedindo que repetissem o que haviam dito.
“Nunca gostei dessas coisas. Eu sempre olhava e falava: 'Oi, tudo bem?'. A pessoa falava um negócio e eu falava: 'Pois não? O que você falou? Não entendi'. Por que você tem que ficar calada para isso? O erro é seu de reagir? Eu tratava os idiotas como idiotas”, afirmou.