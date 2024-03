A- A+

BBB 24 Clima azedou! Alane e Bin trocam farpas na cozinha: "se tu lavar a louça, aí que vai chover mesmo" Os dois participantes trocaram provocações sobre a falta de comprometimento com as tarefas domésticas

A relação entre Alane e MC Bin Laden está para poucos amigos. O funkeiro avistou a sister mais cedo, na cozinha do BBB 24, quando ela estava indo malhar na academia, e soltou uma gracinha. "Vai chover!". Alane respondeu imediatamente: "Se tu lavar a louça, aí que vai chover mesmo"

"Ué, mas eu lavo", contestou Bin. "Aham...", ironizou Alane. "Você varre a casa?", questionou o cantor. "Meu amor, quando você sair daqui e for ver os videozinhos, você vai ver", respondeu a sister. "Mesma coisa. Digo o mesmo", retrucou Bin. "Então pronto. Espero demorar muito para ver!", disparu Alane.|



Na noite desta quinta-feira (21) acontece mais uma Prova do Líder, no programa ao vivo, às 22h25, após o remake da novela Renascer.



