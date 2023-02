Clima entre Gustavo e Key esquenta e casal faz planos para o Quarto do Líder

A- A+

O clima pegou fogo entre alguns participantes do “BBB 23” na madrugada desta quinta-feira (2). Key Alves e Gustavo Benedeti protagonizaram cenas quentes e movimentaram o edredom após a Festa do Líder.

Enquanto a festa ainda estava acontecendo, o casal trocava beijos e conversava no sofá da sala. Durante o papo, Key revelou que não teria problema em fazer sexo durante o reality.

“É sério, eu não tô nem aí! Eu pago as minhas contas, você paga as suas? Então pronto. Você não quer?”, pergunta a sister, que é questionada pelo parceiro se teria mesmo coragem.



“A gente transa lá no Quarto do Líder. Eu transo fácil, facinho", confirma Key. No final do papo, o casal fez planos de ganhar a próxima liderança para poder concretizar a promessa.

Após a conversa na sala, Key e Gustavo foram para o Quarto Fundo do Mar. Cobertos com o edredom, os dois movimentaram a cama até a chegada dos outros brothers no quarto.

Mais tarde, durante o Raio-X, Gustavo pediu desculpas ao público pela situação. “Aqui dentro é tudo muito intenso e a gente quer extravasar, a gente quer falar, a gente quer brincar e acaba falando muita besteira", disse. “Eu quero pedir desculpa, por mim”, complementou.



