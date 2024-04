A- A+

RAINHA DO POP Climão com Marília Gabriela, presente de Glória Maria: relembre conversas de Madonna com brasileiros Rainha do pop se apresenta na praia de Copacabana no sábado (4)

Madonna já está no Rio de Janeiro para seu aguardado show na praia de Copacabana, no sábado (4), que irá encerrar sua Celebration Tour. Esta será a quarta turnê que a cantora traz ao Brasil, de um total de seis visitas ao país.

Desde que lotou os estádios do Maracanã e do Morumbi, em 1993, com shows da turnê "Erotica", Madonna já deu inúmeras entrevistas para a TV brasileira, sendo ouvida por alguns dos grandes comunicadores do país.

Aproveitamos a nova visita da artista ao Brasil para relembrar alguns dos encontros dela com jornalistas e personalidades brasileiras.

Marília Gabriela

Em 1998, aos 40 anos, Madonna participou do programa "De frente com Gabi", apresentado por Marília Gabriela no SBT. A cantora deu uma entrevista de 30 minutos para promover o álbum "Ray of light". O que era para ser um momento importante da TV brasileira acabou com uma torta de climão.

Monossilábica, Madonna respondeu várias das perguntas com "sim" ou "não" e se mostrou incomodada com o inglês da apresentadora. Ao ser perguntada sobre o melhor momento de sua vida, foi econômica: "agora". Instigada a se definir, afirmou: "não quero (me definir)". Questionada sobre o desejo de ter mais filhos, disse: "pode ser que sim, pode ser que não".

Em entrevista, Gabriela chegou a classificar o encontro com a cantora pop como a entrevista mais frustrante de sua carreira.

Xuxa

Também em 1998, a rainha do pop encontrou a rainha dos baixinhos. A cantora recebeu Xuxa para uma entrevista em Miami. O papo transcorreu um pouco melhor do que com Gabi, mas Madonna não deixou de dar suas respostas monossilábicas para uma Xuxa claramente nervosa.

Glória Maria

Se Marília Gabriela teve uma experiência ruim com a artista, o mesmo não aconteceu com Gloria Maria. Em 2005, a jornalista gravou uma entrevista com Madonna para o Fantástico na ocasião do lançamento do álbum "Confessions on a dance floor" e encontrou uma cantora simpática e bem disposta para a conversa. Em depoimento ao próprio Fantástico, Gloria admitiu que ficou em pânico antes de fazer a entrevista, em razão das experiências negativas da colega.





Durante o papo, Gloria chegou inclusive a presentear Madonna com um colar igual ao que usava, o que deixou a diva pop muito feliz.

Marina Person

No ano 2000, Madonna conversou com Marina Person, à época na MTV, para promover o lançamento do álbum "Music". Em um papo mais focado em música, a cantora falou um pouco sobre seu processo, sobre o disco e sobre sua relação com instrumentos.

Zeca Camargo

Zeca Camargo esteve com Madonna em duas oportunidades. A primeira, no ano 2000, para falar do filme "Sobrou pra você" para o Fantástico. Em Londres, o apresentador quase teve sua entrevista interrompida pela equipe da cantora ao tentar perguntar sobre a vida pessoal da artista. Após receber uma chamada, seguiu o papo focado no filme.

O clima esteve melhor em 2012, quando Zeca conversou com Madonna sobre a MDNA Tour para o Fantástico. A turnê passou por Rio, São Paulo e Porto Alegre. Na ocasião, a artista falou sobre música, religião, feminismo em muito mais.

Em participação no Flow Podcast, Zeca lembrou que a segunda entrevista começou bem quando ele parabenizou Madonna pela pronúncia de seu nome, no que ela respondeu dizendo que tinha um bom professor de português, numa referência ao ex-namorado Jesus Luz.

Luciano Huck

Também em 2012, Madonna recebeu Luciano Huck para uma entrevista, em Miami, onde fazia shows da MDNA Tour. Na ocasião, a cantora se mostrou muito simpática e gravou o papo pro Caldeirão sentada no banheiro de seu quarto de hotel.

Na ocasião, ela relembrou as visitas ao Brasil: "Eu amo o Rio. O que mais gosto na cidade é a combinação das coisas. O mar, as montanhas, os edifícios, o Cristo, as favelas... Um pouco de tudo no mesmo lugar. Nas favelas, acontecem muitas loucuras. Mas, ao mesmo tempo, elas têm muita beleza, muito talento e muito amor. E isso você não encontra em nenhum outro lugar do mundo."

Edmundo, Bussunda, Claudia Raia e cia

Em entrevista ao Fantástico, em 1994, comandada por Ana Maria Bahiana, Madonna respondeu perguntas de personalidades brasileiras como Edmundo, Bussunda, Claudia Raia, Regina Restelli e Miguel Paiva.

Paulo Henrique Amorim

Em entrevista a Paulo Henrique Amorim ao Fantástico, em 1995, Madonna falou sobre o álbum "Something to remember" e sobre a vida pessoal de forma aberta e honesta, revelando inclusive uma atração por homens latinos.

Ainda que tenha seus momentos de constrangimento, Madonna leva a conversa com bom humor. A cantora, inclusive, chega a falar que não estava usando calcinha na entrevista ao argumentar que não poderia presentear o jornalista com o item, como havia feito com David Letterman meses antes.

