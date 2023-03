A- A+

BBB 23 Climão: ex-aliados trocam emojis grosseiros após brigas no BBB 23 Queridômetro amanheceu com desenhos de "cobras", "corações partidos" e "carinhas de vômito"

O clima no Quarto Fundo do Mar está pesado. Prova disso é a chuva de emojis pouco carinhosos trocados entre os ex-aliados no Queridômetro desta segunda-feira (6). Sobraram “cobras”, “corações partidos” e “carinhas de vômito”.

A relação entre os participantes “azedou” de vez após Marvvila não votar em Larissa no Paredão. A cantora não seguiu a estratégia do grupo e acabou sendo chamada de traidora por Cezar Black.



O festival de emojis grosseiros, no entanto, não ficou restrito ao Fundo do Mar. Fred e Ricardo, que brigaram na noite anterior, também trocaram desenhos desaforados. Marvvila não poupou Larissa, que também alfinetou a cantora, junto com Sarah e Gabriel.

Veja como ficou o Queridômetro:

- Cezar deu vômito para Marvvila

- Key deu vômito para Marvvilla

- Marvvila deu mentiroso para Larissa

- Larissa deu coração partido para Marvvila, Sarah Aline e Gabriel Santana

- Sarah Aline deu coração partido para Marvvila

- Fred deu coração partido para Sarah Aline e Gabriel Santana, e cobra para Ricardo

- Ricardo deu vômito para Fred



