Clínica peruana pode ser condenada a pagar multa milionária a Shakira por vazar histórico médico

Após dar um susto nos fãs ao anunciar o adiamento de seu show em Lima, no Peru por problemas de saúde, Shakira se recuperou a fez a apresentação nesta segunda-feira (17).

A cantora colombiana, que começou sua turnê "Las mujeres no lloran" no Rio de Janeiro, anunciou no domingo que precisou ir ao pronto-socorro por causa de um problema abdominal e foi internada num hospital da capital peruana.

A primeira data do seu show em Lima foi suspensa e remarcada para novembro próximo.

Agora, após a hospitalização de Shakira, a clínica onde a cantora ficou internada deve enfrentar problemas legais por conta do vazamento de detalhes do histórico médico da cantora colombiana.

O que aconteceu na Clínica Delgado?

A notícia de que Shakira havia sido hospitalizada foi divulgada nas redes sociais. A partir daquele momento, vários detalhes de seu histórico médico e até fotografias circularam pela internet.

A Clínica Delgado, onde a colombiana estava internada, emitiu um comunicado informando que a divulgação do histórico médico era ilegal.

"Lembramos que o Serviço Médico prestado e as informações relativas à interação do Locador (Médico) com fontes de informação (prontuários médicos, entre outros) devem permanecer confidenciais", diz o comunicado.

O Ministério da Justiça e Direitos Humanos do Peru também se manifestou, lembrando que os dados pessoais de saúde são protegidos por lei e que sua divulgação sem autorização representa uma violação do direito à privacidade.

A Superintendência Nacional de Saúde do Peru afirma ter feito uma intervenção na clínica para coletar informações.

O órgão acrescentou que as sanções em caso de vazamento de informações pessoais podem variar de advertências a multa, que segundo a imprensa colombiana pode chegar a R$ 2 milhões.

Enquanto isso, circularam nas redes sociais relatos de que Shakira teria sido hospitalizada por intoxicação alimentar após comer um prato peruano.

No entanto, Aaron Snaiderman, diretor criativo de Shakira, relatou que a dor abdominal da artista não foi causada pela comida, como se especulava.

"Comi o ceviche e estava espetacular. Eles não sabem mais o que inventar", disse em suas redes.

